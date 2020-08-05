Hindistan Başbakanı Modi, tartışmalı tapınağın temel atma törenine katıldı - Son Dakika

Hindistan Başbakanı Modi, tartışmalı tapınağın temel atma törenine katıldı

Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, tarihi Babri Camisi'nin (Babri Masjid) yerine inşa edilecek tartışmalı Hindu tapınağının temel atma törenine katıldı.

Hindistan Başbakanı Modi, tartışmalı tapınağın temel atma törenine katıldı, System.String[]

Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, tarihi Babri Camisi'nin (Babri Masjid) yerine inşa edilecek tartışmalı Hindu tapınağının temel atma törenine katıldı.

NDTV'nin haberine göre Modi, caminin tapınağa çevrilmesi sürecinin başlatıldığı tapınak inşaatının temel atma töreninde yer aldı.

Modi, Cammu Keşmir'in özel yönetim statüsünün kaldırılmasının birinci yıl dönümünde başlatılan tapınak inşasında temele 40 kilogram ağırlığında sembolik gümüş bir tuğla koydu.

Törende konuşan Modi, tapınak inşasının Hindistan için önemine vurgu yaparak, "Hindistan için duygusal bir andır. Uzun bir bekleyiş bugün sona eriyor." dedi.

Modi, tarihi Babri Camisi'nin yerine Hindu Kral Rama adına büyük bir tapınak inşa edileceğini kaydederek, bu ana şahit olduğu için memnuniyetini dile getirdi.

Tartışmalı temel atma töreni öncesi bölgede güvenlik önlemleri arttırıldı.

Cami arazisi, Hindular ve Müslümanlar arasında tartışma konusuydu

Uttar Pradeş eyaletine bağlı Fezyabad şehri yakınlarında Ayodhya antik kenti içinde, geçmişte Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'nin bulunduğu alan, uzun yıllardır Hindular ile Müslümanlar arasında tartışma konusu olmaya devam ediyordu.

Radikal Hindular, Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini öne sürüyordu.

"Babri Camisi'nin bulunduğu alanda Ram Tapınağı olduğu" iddiası, ilk kez 1853'te mahkemeye taşınmış, dönemin İngiliz sömürge hakimince reddedilmişti.

Radikal Hindular, Aralık 1992'de, Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'ni yıkmıştı. Caminin yıkılması, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden olmuştu.

Hindistan'da Müslümanlar, söz konusu alana yeniden bir cami, Hindular ise tanrı kabul ettikleri Kral Rama'nın burada doğduğunu savunarak tapınak inşa edilmesini istiyordu.

Başbakan Modi'nin liderliği olduğu Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisinin (BJP) geçen yıl Babri Camisi'ne ait fazla arazinin bir bölümünün, arazinin ilk sahibi olduğu iddia edilen Hindulara verilmesi için Yüksek Mahkemeye başvuruda bulunmuştu.

Yüksek Mahkeme, 9 Kasım 2019'da verdiği kararda, yaklaşık 1,1 hektarlık arazinin tamamının tapınak inşa etmek üzere kurulacak Hindu vakfına tahsis edilmesine, bunun karşılığında arazinin hak sahibi Müslüman vakfa başka bir yerden yaklaşık 2 hektar arazi verilmesine hükmetmişti.

Kararın ardından Başbakan Modi, 5 Şubat'ta tapınağın inşa etmek üzere "Şri Ram Janmabhoomi Teerth Kşirta Vakfı"nın kurulduğunu açıklamıştı.

Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 02:17

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan Başbakanı Modi, tartışmalı tapınağın temel atma törenine katıldı - Son Dakika
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