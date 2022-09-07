Hindistan Başbakanı Modi, Rusya'daki Doğu Ekonomik Forumu'na katıldı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen 7. Doğu Ekonomik Forumu'nda, Ukrayna çatışması ve Kovid-19 salgınının küresel tedarik zincirleri üzerinde büyük bir etki yarattığını söyledi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Modi, çevrim içi olarak katıldığı forumda, Hindistan'ın özellikle enerji ve kok kömürü alanlarında Rusya ile iş birliğini artırmaya istekli olduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve salgının küresel tedarik zincirleri üzerinde büyük etkisi olduğunu belirten Modi, "Günümüzün küreselleşen dünyasında dünyanın bir yerindeki olaylar tüm dünyayı etkiliyor. Ukrayna çatışması ve Kovid-19 salgını küresel tedarik zincirleri üzerinde büyük bir etki yarattı. Tahıl, gübre ve yakıt kıtlığı, gelişmekte olan ülkeler için büyük endişe kaynağı." ifadelerini kullandı.

Modi, "çatışmayı sona erdirmek için tüm barışçıl çabaları" desteklediklerini vurgulayarak, "Ukrayna ihtilafının en başından bu yana diplomasi ve diyalog yolunun benimsenmesi gerektiğini vurguladık." diye konuştu.

7. Doğu Ekonomik Forumu'na ilk kez 2019'da fiziken katılma şansı bulduğunu aktaran Modi, "O zamanlar Hindistan'ın 'Uzak Doğu Hareketi' politikasını açıklamıştık. Bunun sonucunda Hindistan'ın Uzak Doğu Rusya ile iş birliği çeşitli alanlarda arttı." dedi.