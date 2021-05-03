Hindistan: Başkentte yerel yönetim orduyu Covid-19 krizinde yardıma çağırdı - Son Dakika
BBC

Hindistan: Başkentte yerel yönetim orduyu Covid-19 krizinde yardıma çağırdı

03.05.2021 21:07
Hindistan: Başkentte yerel yönetim orduyu Covid-19 krizinde yardıma çağırdı, System.String[]

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de ikinci Covid-19 dalgasıyla başa çıkmakta zorlanan yetkililer, orduyu yardıma çağırdı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de ikinci Covid-19 dalgasıyla başa çıkmakta zorlanan yetkililer, orduyu yardıma çağırdı.

Yoğun bakım yataklarının dolu olduğu ve tıbbi oksijen sıkıntısının yaşandığı kentteki hastaneler kriz yaşıyor.

Başkent yönetimi, Covid tedavi merkezlerinin ve yoğun bakım ünitelerinin yönetimini orduya devretmek istiyor.

Salgının başlamasından bu yana ülkede kayıtlara geçen vaka sayısı 20 milyona yaklaşıyor.

Son iki haftadır her gün 300 binin üzerinde vaka görülürken, ölü sayısı 220 bini buldu.

Uzmanlar, test sayısının azlığı ve doktor görmeden evlerinde ölen hastaları gerekçe göstererek, ülkedeki toplam vaka ve ölüm sayısının çok daha yüksek olduğunu söylüyor.

Hastaneler 'başa çıkamıyor'

Bu haftasonu günde 400'den fazla kişinin öldüğü başkentte yetkililer, 10 bin dolayında hastaya bakan oksijen bulunan sağlık kuruluşlarının ve 1000 yoğun bakım yatağının yönetimini ordunun yapmasını istiyor.

Bölge yönetiminin Başkan Yardımcısı Manish Sisodia hastanelerin vaziyetle başa çıkamadını söyledi ve "Savunma Bakanlığı ellerindeki kayda değer kaynaklarla devreye girer ve ek Covid tedavi merkezlerinin sağlanması ve personel verilmesiyle görevlendirilirse bu zamanında ve yerinde bir yardım olur" dedi.

Sisodia ayrıca, çok ihtiyaç duyulan oksijenin taşınmasında "acil" yardım talep etti.

Hindistan daha önce ordunun elindeki oksijenin hastanelere gönderilmesi ve emekli askeri tıbbi personelin göreve çağrılmasına karar vermişti.

Delhi yerel yönetiminin Başbakanı Arvind Kejriwal ise birçok kez kentin federal hükümetten yeterli oksijen almadığından şikayet etti. Ancak federal yetkililer tedarik sorunu olmadığını, sorunun nakliye zorluklarından kaynaklandığını savunuyor.

Hindistan'da günlük tonlarca oksijen üretiliyor, ancak bazı uzmanlar dağıtım kanallarına yatırım yapılmamasından tedarikte sorun yaşandığını vurguluyor.

Başkentte hastaneler, oksijen bulabilmek için sosyal medyada acil kodlu mesajlar paylaşıyor. Taşınabilir tüpleri doldurmak için saatlerce sıra beklenmesi de sık görülen bir manzara.

Shri Ram Singh Hastahanesi'nin yöneticisi Dr. Gautam Singh "Her gün mücadele veriyoruz. Hastane personelimin yarısı tüpleri doldurmak için yollarda, bir oraya, bir buraya gidiyor" dedi.

Başkentin dışında da yoğun bir oksijen sıkıntısı yaşanıyor. Ülkenin güneyindeki Karnataka eyaletindeki bir hastanede 24 kişi öldü, ancak hükümet bu kişilerin hepsinin oksijen sorunu yüzünden öldüğü haberlerini reddediyor.

Aşılama kampanyasında yavaşlama

Hindistan'daki Covid krizi, yavaş giden aşılama kampanyası nedeniyle de kötüleşiyor.

Hindistan'ın dünyanın en büyük üreticisi olmasına karşın, tedarik sorunu var. Ocak ayından bu yana 1,4 milyar kişinin yaşadığı ülkede nüfusun yüzde 10'undan biraz fazlası ilk doz aşıyı olurken, sadece yüzde 2'si ikinci doz aşıyı oldu.





Dünyanın en büyük aşı üretecisi Serum Enstitüsü'nün Genel Müdürü, aşı sıkıntısının aylar sürebileceği uyarısı yaptı.

Financial Times gazetesine konuşan Adar Poonawalla, enstitünün aşı sıkıntısından sorumlu tutulmasının haksız bir tutum olduğunu asvundu.

Poornawalla, sipariş olmadığı için üretim kapasitesini artırmadıklarını söyledi ve "Yılda 1 milyar dozdan fazlasını üretmemiz gerekeceğini düşünemedik" diye konuştu.

Hindistan: Başkentte yerel yönetim orduyu Covid-19 krizinde yardıma çağırdı
Hindistan: Başkentte yerel yönetim orduyu Covid-19 krizinde yardıma çağırdı

Koronavirüs, Yeni Delhi, India, Ölü, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan: Başkentte yerel yönetim orduyu Covid-19 krizinde yardıma çağırdı - Son Dakika Dünya

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