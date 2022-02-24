Hindistan BM Daimi Temsilcisi'nden Rusya ve Ukrayna arasında gerilimin düşürülmesi çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan BM Daimi Temsilcisi'nden Rusya ve Ukrayna arasında gerilimin düşürülmesi çağrısı

24.02.2022 09:42
Hindistan BM Daimi Temsilcisi'nden Rusya ve Ukrayna arasında gerilimin düşürülmesi çağrısı

Hindistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi T. S. Tirumurti, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu.

Hindistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi T. S. Tirumurti, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu.

Hint basınındaki haberlere göre, BM Güvenlik Konseyi gece geç saatlerde Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleye ilişkin acil bir toplantı düzenledi.

Hindistan'ın BM Daimi Temsilcisi Tirumurti, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin büyük bir krize dönüşme tehlikesi bulunduğu konusunda uyardı.

"Çözümün, iki taraf arasındaki diplomatik diyalog olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanan Tirumurti, Rusya ile Ukrayna'daki gerilimin düşürülmesi için çağrı yaptı.

YORUMLAR
500
BM Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi kınandı BM Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi kınandı Son Dakika | BM Genel Sekreteri Guterres: 'Bu savaşın bir anlamı yok' Son Dakika | BM Genel Sekreteri Guterres: 'Bu savaşın bir anlamı yok'

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, India, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan BM Daimi Temsilcisi'nden Rusya ve Ukrayna arasında gerilimin düşürülmesi çağrısı - Son Dakika


Son Dakika
09:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor! Gündem: Savaş!
09:27 Dışişleri'nden Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına uyarı: Evlerinizden çıkmayın, seyahatten kaçının!
09:24 Eşi evi terk edince 3 çocuğunu rehin aldı! Ekipler ikna etmek için saatlerce dil döktü
09:23 Güler Işık, ikinci kez kansere yakalandı! Televizyonda gözyaşları içinde helallik istedi
09:10 Ukrayna ordusu teyakkuzda! 5 Rus uçağı ve 1 helikopteri vuruldu
09:00 Rusya - Ukrayna krizinde dünya borsaları geriledi! Dolar, altın ve petrol fiyatları uçtu
08:53 Kiev hayalet kente dönüyor! Halk bombardıman altındaki şehri terk etmeye başladı!
08:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'den önemli görüşme! Kremlin duyurdu!
08:49 THY, Ukrayna uçuşlarını iptal etti!
08:36 Rusya'nın Ankara Büyükelçisinden imdat çığlığı: Türkiye'ye ve Türk halkına sesleniyoruz Ukrayna'yı destekleyin!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 09:48:22. #1.13#
SON DAKİKA: Hindistan BM Daimi Temsilcisi'nden Rusya ve Ukrayna arasında gerilimin düşürülmesi çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement