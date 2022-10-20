Hindistan, BM Genel Sekreteri Guterres'ın katılımıyla İklim Eylem Programı başlattı

Hindistan hükümetinin iklim konusunda bireysel ve toplu eylemi teşvik etmeye yönelik İklim Eylem Programı, Başbakan Narendra Modi ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından başlatıldı.

İklim Eylem Programı kapsamında tanıtımı yapılan "Misyon Hayatı" projesi, trafik ışıklarında araç motorlarını kapatmak, kullanılmadığında muslukları kapalı tutmak, tek kullanımlık plastikler yerine uzun ömürlü alternatiflere yönelmek gibi bireysel davranışları teşvik etmek üzere oluşturuldu.

"Misyon Hayatı" projesine öncülük eden hükümet destekli düşünce kuruluşu Niti Ayong'un Üst Yöneticisi (CEO) Param Iyer, programın "bir milyar Hint'i ve diğer ülke vatandaşlarını, sürdürülebilir yaşam tarzları uygulayan bireyler olmaları yönünde harekete geçirmeyi" hedeflediğini belirtti.

Üç günlük ziyaret kapsamında Hindistan'da bulunan ve programın Gujarat eyaletindeki açılışında konuşan BM Genel Sekreteri Guterres, daha sürdürülebilir yaşama odaklanmanın dünya genelinde yaygınlaşabileceğini söyledi.

Öte yandan iklim uzmanları, böyle bir programın emisyonları azaltmak noktasında faydalı olacağını düşünmelerine rağmen projenin Hindistan'da sahaya yansımasına şüpheyle yaklaşıyor.

İklim aktivisti Nagraj Adve, bireysel düzeyde, "Misyon Hayatı" projesinin hem etik hem de çevresel açıdan memnuniyetle karşılanan bir önlem olduğunu ancak yaşam tarzı değişikliklerini teşvik etmek için programın daha yüksek gelir ve servet vergileri, uçuşları daha pahalı hale getirmek, yenilenebilir enerjiyi ve toplu taşımayı teşvik etmek gibi politikalarla tamamlanması gerektiğini kaydetti.