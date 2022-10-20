Hindistan, BM Genel Sekreteri Guterres'ın katılımıyla İklim Eylem Programı başlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan, BM Genel Sekreteri Guterres'ın katılımıyla İklim Eylem Programı başlattı

20.10.2022 14:00
Hindistan, BM Genel Sekreteri Guterres'ın katılımıyla İklim Eylem Programı başlattı

Hindistan hükümetinin iklim konusunda bireysel ve toplu eylemi teşvik etmeye yönelik İklim Eylem Programı, Başbakan Narendra Modi ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından başlatıldı.

Hindistan hükümetinin iklim konusunda bireysel ve toplu eylemi teşvik etmeye yönelik İklim Eylem Programı, Başbakan Narendra Modi ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından başlatıldı.

İklim Eylem Programı kapsamında tanıtımı yapılan "Misyon Hayatı" projesi, trafik ışıklarında araç motorlarını kapatmak, kullanılmadığında muslukları kapalı tutmak, tek kullanımlık plastikler yerine uzun ömürlü alternatiflere yönelmek gibi bireysel davranışları teşvik etmek üzere oluşturuldu.

"Misyon Hayatı" projesine öncülük eden hükümet destekli düşünce kuruluşu Niti Ayong'un Üst Yöneticisi (CEO) Param Iyer, programın "bir milyar Hint'i ve diğer ülke vatandaşlarını, sürdürülebilir yaşam tarzları uygulayan bireyler olmaları yönünde harekete geçirmeyi" hedeflediğini belirtti.

Üç günlük ziyaret kapsamında Hindistan'da bulunan ve programın Gujarat eyaletindeki açılışında konuşan BM Genel Sekreteri Guterres, daha sürdürülebilir yaşama odaklanmanın dünya genelinde yaygınlaşabileceğini söyledi.

Öte yandan iklim uzmanları, böyle bir programın emisyonları azaltmak noktasında faydalı olacağını düşünmelerine rağmen projenin Hindistan'da sahaya yansımasına şüpheyle yaklaşıyor.

İklim aktivisti Nagraj Adve, bireysel düzeyde, "Misyon Hayatı" projesinin hem etik hem de çevresel açıdan memnuniyetle karşılanan bir önlem olduğunu ancak yaşam tarzı değişikliklerini teşvik etmek için programın daha yüksek gelir ve servet vergileri, uçuşları daha pahalı hale getirmek, yenilenebilir enerjiyi ve toplu taşımayı teşvik etmek gibi politikalarla tamamlanması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Çanakkale yerel haberleri: Sahil Temizleme Kampanyası 'Eubeachcleanup' Çanakkale'de Başladı Çanakkale yerel haberleri: Sahil Temizleme Kampanyası 'Eubeachcleanup' Çanakkale'de Başladı Çin 25 Ülke Adına, Tek Taraflı Zorlayıcı Önlemlerin Kaldırılması Çağrısı Yaptı Çin 25 Ülke Adına, Tek Taraflı Zorlayıcı Önlemlerin Kaldırılması Çağrısı Yaptı Unhcr, Kamerun'daki Mültecilerde Kolera Salgınına Müdahale İçin Uluslararası Destek İstedi Unhcr, Kamerun'daki Mültecilerde Kolera Salgınına Müdahale İçin Uluslararası Destek İstedi

Birleşmiş Milletler, Narendra Modi, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan, BM Genel Sekreteri Guterres'ın katılımıyla İklim Eylem Programı başlattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:56 İbrahim Tatlıses'in yeni evlenen kız Dilan'dan "Açık ilişki" sorusuna cevap: Ne münasebet
19:53 Galatasaray'dan, Fenerbahçelileri sinirlendiren sosyal medya paylaşımı! Saati çok manidar
19:16 1940'ta çekilen fotoğraftaki ayrıntı dünya gündemine oturdu: İnsanlığı daha fazla kandıramazsınız
19:13 Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Valencia, "İsmimi kimse söylemiyor" deyip takma adını açıkladı
18:51 Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin ödenmesini ön gören yasa teklifi Meclis'e sunuldu
18:41 ABD'de korkunç olay! İnternetten tanıştığı kişiyi eve götürüp pişirdi
18:33 Tamı tamına 5 milyon dolar dağıttılar! Times Meydanı'nda hediye yağmuru
18:10 Avustralya'da ihbar üzerine adrese giden yılan uzmanı, karşısında dünyanın en ölümcül ikinci yılanını görünce büyük korku yaşadı
18:08 Futbol dünyasını ters köşe yapacak gelişme: Arda Turan, Trabzonspor yolunda!
17:43 2023 bütçe teklifi Meclis'te! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam yapılmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 20:03:38. #1.12#
SON DAKİKA: Hindistan, BM Genel Sekreteri Guterres'ın katılımıyla İklim Eylem Programı başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement