Hindistan borsasının eski başkanı, bir guruya bilgi sızdırdığı için para cezası aldı - Son Dakika

YENİ Hindistan'ın en büyük borsasının eski başkanı, bir guru ile gizli bilgileri paylaştığını ortaya çıkaran bir soruşturmanın ardından yaklaşık 400 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu yayımladığı raporda, Chitra Ramkrishna'nın 2013-2016 Hindistan Ulusal Menkul Kıymetler Borsası (NSE) Başkanı olarak görev yaptığı süre de dahil olmak üzere yaklaşık 20 yıl boyunca bir gurudan tavsiye istediğini söyledi.

Ramkrishna ile guru arasındaki bazı e-posta alışverişlerini içeren soruşturma raporu, bu tür e-postaları gönderdiğini inkar etmeyen Ramkrishna'nın "gurunun elinde bir kukla olduğunu", borsayı gurunun yönettiğini öne sürdü.

Soruşturmada, Ramkrishna'nın finansal veriler, geleceğe dönük tahminler, günlük operasyonlar, yönetim kurulu toplantı gündemleri, çalışan değerlendirmeleri ve yüksek profilli randevular gibi hassas bilgileri paylaştığı iddia edildi.

Ramkrishna'nın para cezası almasının yanı sıra üç yıl boyunca herhangi bir borsada çalışması yasaklandı.

Bu tür gizli ayrıntıların paylaşılmasının "düşünülemez olmasa da göz kamaştırıcı bir eylem olduğu ve borsanın temellerini sarsabileceği" ifade edildi.

Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu, Ramkrishna'nın guruyu "kendisini istediği her yerde gösterebilen ve herhangi bir fiziksel veya konumsal koordinatları olmayan" ancak "büyük ölçüde Himalaya dağlarında yaşayan" bir ruhsal güç olarak tanımladığını aktardı.

Müfettişlere guru ile yaptığı istişarelerin borsada veya yatırımcılarda kayıplara veya başka zararlara yol açtığına dair hiçbir kanıt olmadığını söyleyerek kendini savunan Ramkrishna, şunları kaydetti:

"Bildiğimiz gibi, kıdemli liderler genellikle bu sektördeki koçlardan veya diğer kıdemli kişilerden tamamen gayri resmi tavsiyeler alırlar. Benzer bir şekilde, bu rehberliğin rolümü daha iyi yerine getirmeme yardımcı olacağını hissettim."

Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu ayrıca NSE'ye 264 bin dolar para cezası verdi ve üç üst düzey yetkiliyi daha menkul kıymetler sözleşmesi kurallarını ihlal ettikleri için cezalandırdı.

1990'larda Hindistan borsasının kurulmasına yardım eden beş finans uzmanından biri ve ilk kadın CEO'su olan Ramkrishna, kişisel nedenleri öne sürerek 2016'da NSE'den ayrılmıştı.