Son Dakika Haberleri: Hindistan, Brahmos füzesini denizde test etti
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Hindistan, Brahmos füzesini denizde test etti

6 saat önce

Hindistan Deniz Kuvvetleri, orta menzilli Brahmos süpersonik seyir füzesini denizde de başarıyla test etti.

Hindistan, Brahmos füzesini denizde test etti, System.String[]

Hindistan Deniz Kuvvetleri, orta menzilli Brahmos süpersonik seyir füzesini denizde de başarıyla test etti.

Hint basınındaki haberlerde, 290 kilometre menzilli süpersonik seyir füzesi Brahmos'un, Arap Denizi'nde gemiden başarıyla ateşlendiği kaydedildi.

Füzenin, mayısta Su-30 MKI savaş uçağından, eylülde de Odişa'da bulunan Bütünleşik Test Sahası'ndan başarıyla fırlatıldığı duyurulmuştu.

Sesten 2,8 kat hızlı hareket eden, 290 kilometre menzilli Brahmos füzesi, havadan, karadan ve denizden fırlatılabiliyor.

Adını Hindistan'ın Brahmaputra Nehri'yle Rusya'nın Moskova Nehri'nden alan Brahmos füzesi, iki ülke tarafından ortak geliştiriliyor.

Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:26 Kaynak: AA
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