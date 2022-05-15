Hindistan, buğday ihracatı yasağına rağmen yoksul ülkelere buğday ihraç etmeye hazır - Son Dakika
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Hindistan, buğday ihracatı yasağına rağmen yoksul ülkelere buğday ihraç etmeye hazır

15.05.2022 17:00
Hindistan, buğday ihracatı yasağına rağmen yoksul ülkelere buğday ihraç etmeye hazır

YENİ Gıda güvenliği açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle buğday ihracatını yasaklama kararı alan Hindistan, ihtiyacı olan ülkelere buğday ihracatına açık olduğunu bildirdi.

YENİ Gıda güvenliği açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle buğday ihracatını yasaklama kararı alan Hindistan, ihtiyacı olan ülkelere buğday ihracatına açık olduğunu bildirdi.

Hindistan Ticaret Bakanı B.V.R. Subrahmanyam, düzenlediği basın toplantısında, gıda güvenliğini riske attığı gerekçesiyle ülkesinin buğday ihracatını yasakladığını anımsattı.

Subrahmanyam, söz konusu yasağa rağmen gıda yoksunluğu çeken ülkelere hükümet seviyesinde buğday ihraç edileceğini söyledi.

Özel şirketlerin temmuza kadar yaklaşık 4,3 milyon ton buğday ihraç etmeye yönelik taahhütleri olduğunu kaydeden Subrahmanyam, şirketlerin taahhütlerini yerine getirmesine izin verileceğini belirtti.

Subrahmanyam, Hindistan'ın buğday üretiminin geçen yıla kıyasla bu yıl bir hayli düştüğünü dile getirdi.

Fiyatlardaki artışa, gerçek bir tedarik düşüşünün veya ani bir talebin neden olmadığını belirten Subrahmanyam, fiyatın artışının nedeninin "panik tepkisi" olabileceğini söyledi.

Subrahmanyam, 2021'de ülkede üretilen 109 milyon ton buğdaydan yaklaşık 90 milyon tonunun tüketildiğini, 7 milyon tonunun da ihraç edildiğini dile getirdi.

Hindistan, gıda güvenliğini riske atması nedeniyle buğday ihracatını dün yasaklamıştı.

Delhi yönetimi bu adımla, yıl başından bu yana küresel piyasalarda en az yüzde 40 artan buğday fiyatının ülke içinde kontrol altına alınmasını amaçladığını duyurmuştu.

Hindistan buğdayı genellikle komşu ülkeler Bangladeş, Nepal ve Sri Lanka'ya ihraç ediyor.

Savaş Ukrayna'nın, sıcaklar Hindistan'ın buğdayını vurdu

Avrupa'nın tahıl ambarı olarak bilinen Ukrayna'nın Rusya tarafından saldırıya uğraması, buğday fiyatlarını 14 yılın en yüksek seviyesine çıkarırken Ukrayna depolarında yaklaşık 40 milyon ton tahıl ihraç edilmeyi bekliyor.

Dünya buğday ihracatında önemli bir role sahip Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim, buğday arzının olumsuz etkilenmesine, fiyatlardaki yukarı yönlü baskının sürmesine ve Ukrayna'dan buğday ihracatının durma noktasına gelmesine sebep oldu.

Halihazırda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel buğday tedarikini kesintiye uğratması nedeniyle birçok ülke, buğday açığını kapatmak için gözünü Hindistan'a çevirdi.

Ancak dünyanın ikinci büyük buğday üreticisi Hindistan'da etkili olan aşırı sıcaklar, tarım sektörünü etkiledi ve mahsul verimini de tehlikeye atarak söz konusu tedarik sorununu büyüttü.

Erken gelen sıcak hava dalgasının tarımı olumsuz etkilediği ülkede, 1901'den bu yana en yüksek seviyelere erişen mart sıcaklıkları nedeniyle buğday verimi oldukça düşmüştü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan, buğday ihracatı yasağına rağmen yoksul ülkelere buğday ihraç etmeye hazır - Son Dakika


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