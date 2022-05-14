Hindistan buğday ihracatını yasakladı - Son Dakika
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Hindistan buğday ihracatını yasakladı

14.05.2022 17:32
Hindistan buğday ihracatını yasakladı

YENİ Hindistan, gıda güvenliği açısından tehdit olarak gördüğü buğday ihracatını yasakladı.

YENİ Hindistan, gıda güvenliği açısından tehdit olarak gördüğü buğday ihracatını yasakladı.

Hindistan Resmi Gazetesi'nde buğday ihracatına yönelik değişiklik yayımlandı.

Söz konusu değişikliğe göre, gıda güvenliğini riske atması nedeniyle buğday ihracatı yasaklandı.

Değişiklikle, yıl başından bu yana küresel piyasalarda en az yüzde 40 artan buğday fiyatının, ülke içinde kontrol altına alınması amaçlanıyor.

Buğday fiyatlarındaki tırmanışın Hindistan'daki, komşu ve savunmasız durumdaki ülkelerdeki gıda güvenliğini tehdit ettiğine dikkati çekildi.

Savaş Ukrayna'nın, sıcaklar Hindistan'ın buğdayını vurdu

Avrupa'nın tahıl ambarı olarak bilinen Ukrayna'nın Rusya tarafından saldırıya uğraması, buğday fiyatlarını 14 yılın en yüksek seviyesine çıkarırken Ukrayna depolarında yaklaşık 40 milyon ton tahıl ihraç edilmeyi bekliyor.

Dünya buğday ihracatında önemli bir role sahip Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim, buğday arzının olumsuz etkilenmesine, fiyatlardaki yukarı yönlü baskının sürmesine ve Ukrayna'dan buğday ihracatının durma noktasına gelmesine sebep oldu.

Halihazırda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel buğday tedarikini kesintiye uğratması nedeniyle birçok ülke, buğday açığını kapatmak için gözünü Hindistan'a çevirdi.

Ancak dünyanın ikinci büyük buğday üreticisi Hindistan'da etkili olan aşırı sıcaklar, tarım sektörünü etkiledi ve mahsul verimini de tehlikeye atarak söz konusu tedarik sorununu büyüttü.

Erken gelen sıcak hava dalgasının tarımı olumsuz etkilediği ülkede, 1901'den bu yana en yüksek seviyelere erişen mart sıcaklıkları nedeniyle buğday verimi oldukça düşmüştü.

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Kaynak: AA

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