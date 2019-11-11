Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya Vali Baruş'u ziyaret etti

Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti



Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gelen Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Valiliğe gelişinde ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzaladı. Büyükelçi Bhattacharyya, Malatya'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Konuğuyla bir süre sohbet eden Vali Aydın Baruş, iki ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerine katkı yapacak çalışmalara desteklerinin tam olduğunu belirtti. Büyükelçiye Malatya hakkında bilgiler veren Vali Baruş, Büyükelçi Bhattacharyya'nın ziyaretinden memnuniyetini de dile getirdi. - MALATYA