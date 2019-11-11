Son Dakika Haberleri: Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya Vali Baruş'u ziyaret etti
Son Dakika Güncel Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya Vali Baruş'u ziyaret etti

Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya Vali Baruş'u ziyaret etti

7 saat önce

Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret ettiÇeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gelen Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Valiliğe gelişinde ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya Vali Baruş'u ziyaret etti, System.String[]

Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti


Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gelen Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Valiliğe gelişinde ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzaladı. Büyükelçi Bhattacharyya, Malatya'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Konuğuyla bir süre sohbet eden Vali Aydın Baruş, iki ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerine katkı yapacak çalışmalara desteklerinin tam olduğunu belirtti. Büyükelçiye Malatya hakkında bilgiler veren Vali Baruş, Büyükelçi Bhattacharyya'nın ziyaretinden memnuniyetini de dile getirdi. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:29 Kaynak: İHA
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