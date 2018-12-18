Son Dakika Haberleri: Hindistan Büyükelçisinden Büyükşehir'e Ziyaret

Hindistan Büyükelçisinden Büyükşehir'e Ziyaret

4 saat önce

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Konya Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Başkan Vekili Mithat Büyükalim ile görüştü.

Hindistan Büyükelçisinden Büyükşehir'e Ziyaret, System.String[]
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Konya Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Başkan Vekili Mithat Büyükalim ile görüştü.

Hindistan Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Konya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mithat Büyükalim, Büyükelçiye Konya hakkında bilgiler verdi. Konya ile Hindistan arasındaki ilişkileri ilerletmek istediklerini kaydeden Büyükalim, "Özellikle ticari ilişkilerimiz daha fazla gelişirse bu durum hem Türkiye'ye hem de Hindistan'a ciddi şekilde katkı sağlar. Hindistan'la Konya'nın ticari anlamda çok ortak yönü var" dedi.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya da, Türkiye'de görev yapmanın kendisi için çok ayrı bir yere sahip olduğunu belirterek, iki ülkenin de çok eski bir medeniyete sahip olduğunu vurguladı. Konya ile Hindistan arasında temel bağlar olduğunun altını çizen Bhattacharyya, "İlki Hazreti Mevlana. Bu iki unsur aracılığıyla bağlarımızı geliştirebiliriz. Çünkü insanlar birbirlerinin kalplerine dokundukları; fikirlerini, ideolojilerini paylaştıkları zaman etkileşim ve iletişim kolaylaşır. İkinci olarak Hindistan ile Konya arasındaki mevcut olan ticaret akışını daha da ileri boyuta taşımak için çalışmalıyız" ifadelerini kullandı. Ziyaretin sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büyükalim, Büyükelçi Bhattacharyya'ya Mesnevi hediye etti. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:38 Kaynak: İHA

Türkiye, Ankara, Konya, Hindistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bütçe Görüşmelerine Damga Vuran Sözler: Millet Hükümetten Ümidini Keşmiş, Tek Umutları Milli Piyango Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu Arasında Bulunan Aynes Gıda, Konkordato İlan Etti

Fatih Portakal'dan AK Parti'nin Ankara Adayının Değişeceği İması Son Dakika! Birleşmiş Milletler, Türkiye, İran ve Rusya, Suriye'de Yeni Anayasa Yazılması Konusunda Uzlaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 19:02:31. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan Büyükelçisinden Büyükşehir'e Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]