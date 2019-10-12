Hindistan, Cammu Keşmir bölgesinde kestiği mobil telefon hizmetlerini kısmen yeniden tesis edecek

Hindistan, Cammu Keşmir bölgesinde iki ay önce kestiği mobil telefon hizmetlerini kısmen yeniden tesis edeceğini açıkladı. Bu arada Keşmir'in Hindistan'ın kontrol ettiği Srinagan kentinde atılan bir el bombası en az 5 kişinin yaralanmasına yol açtı.



Cammu Keşmir Yerel Yönetim Hükümeti Genel Sekreteri Rohit Kansal, bölgedeki 10 ilçede faturalı cep telefonları hizmetlerinin 14 Ekim öğle saatlerinden itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.