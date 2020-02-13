Hindistan, Cammu Keşmir'de interneti 5 günde 3'üncü kez askıya aldı - Son Dakika

Hindistanlı yetkililer, Müslümanların partisi Tüm Partiler Hürriyet Konferansının (APHC) ev hapsinde tutulan 90 yaşındaki lideri Seyyid Ali Gilani'nin kötüleşen sağlık durumu sebebiyle meydana gelecek olası eylemleri önlemek için Cammu Keşmir'deki mobil internet hizmetlerini askıya aldı.

Hint yetkililer, Cammu Keşmir'deki hassas bölgelerde ek güvenlik görevlisi konuşlandırıldığını bildirdi.

Bölgede mobil internet hizmetlerinin son 5 gün içerisinde 3'üncü kez askıya alınması da kararlaştırıldı.

Gilani'nin ailesi, 90 yaşındaki liderin sağlık durumunun "stabil", APHC ise "zayıf" olduğunu belirtti.

Cammu Keşmir'de mobil internet hizmetlerini askıya alan Hint hükümeti, Gilani'nin hayatını kaybetmesi durumunda yaşanabilecek olası eylemler için önlemlerini artırıyor.

Gilani, 2010 yılından bu yana Srinagar'ın Hyderpora bölgesinde ev hapsinde tutuluyor.

Birkaç gün önce Cammu Keşmir Kurtuluş Cephesi (JKLF) kurucusu Muhammed Makbul Bat ve 2001'de parlamentoya düzenlenen saldırıyla ilgili sorumlu tutulan Keşmirli Afzal Guru'nun 2013'de idam edilmesinin ölüm yıl dönümleri sebebiyle mobil internet hizmetleri askıya alınmıştı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den itibaren Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Ancak Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı ve eyaleti ikiye böldü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrıldı.

Söz konusu kararın ardından Cammu Keşmir'de sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmişti.

Hint güvenlik güçleri de Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırıp bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına almıştı.