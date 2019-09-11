Hindistan Cammu Keşmir'de kısıtlamaları azalttı

Hindistan İçişleri Bakanlığı, Cammu Keşmir'deki kısıtlamaların hafifletildiğini ve eyaletteki durumun normale dönmekte olduğunu bildirdi.

Hindistan İçişleri Bakanlığı, Cammu Keşmir'deki kısıtlamaların hafifletildiğini ve eyaletteki durumun normale dönmekte olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı sözcülüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, eyaletteki tüm sabit telefon ve bazı bölgelerdeki mobil telefon hatlarında yaşanan kısıtlamaların giderildiği ve bütün sağlık kuruluşlarının hizmet vermeye başladığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

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