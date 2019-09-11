Son Dakika Haberleri: Hindistan Cammu Keşmir'de kısıtlamaları azalttı
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Hindistan Cammu Keşmir'de kısıtlamaları azalttı

1 saat önce

Hindistan İçişleri Bakanlığı, Cammu Keşmir'deki kısıtlamaların hafifletildiğini ve eyaletteki durumun normale dönmekte olduğunu bildirdi.

Hindistan Cammu Keşmir'de kısıtlamaları azalttı, System.String[]

Hindistan İçişleri Bakanlığı, Cammu Keşmir'deki kısıtlamaların hafifletildiğini ve eyaletteki durumun normale dönmekte olduğunu bildirdi.


İçişleri Bakanlığı sözcülüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, eyaletteki tüm sabit telefon ve bazı bölgelerdeki mobil telefon hatlarında yaşanan kısıtlamaların giderildiği ve bütün sağlık kuruluşlarının hizmet vermeye başladığı belirtildi.

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İçişleri Bakanlığı, Hindistan, Twitter, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:15 
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