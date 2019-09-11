Hindistan Cammu Keşmir'de kısıtlamaları azalttı
1 saat önce
Hindistan İçişleri Bakanlığı, Cammu Keşmir'deki kısıtlamaların hafifletildiğini ve eyaletteki durumun normale dönmekte olduğunu bildirdi.
Hindistan İçişleri Bakanlığı, Cammu Keşmir'deki kısıtlamaların hafifletildiğini ve eyaletteki durumun normale dönmekte olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığı sözcülüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, eyaletteki tüm sabit telefon ve bazı bölgelerdeki mobil telefon hatlarında yaşanan kısıtlamaların giderildiği ve bütün sağlık kuruluşlarının hizmet vermeye başladığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:15
Gazetecinin "Neden yaptınız" sorusuna kapkaç şüphelisinden yanıt: Seni de gasp ederim Üçüncü kez evlenmek isteyen adam, eşleri tarafından sokak ortasında dayak yedi Zülfü Livaneli'den Ali Babacan iddialarına yanıt: Siyasi oluşum içinde yer almayacağım Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü