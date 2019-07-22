Son Dakika Haberleri: Hindistan, Chandrayaan-2'yi uzaya gönderdi
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Hindistan, Chandrayaan-2'yi uzaya gönderdi

1 saat önce

Hindistan, Chandrayaan-2 keşif aracını, Andra Pradesh eyaletindeki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden uzaya gönderdi.

Hindistan, Chandrayaan-2'yi uzaya gönderdi, System.String[]
Hindistan, Chandrayaan-2 keşif aracını, Andra Pradesh eyaletindeki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden uzaya gönderdi.
Hindistan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:47 
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