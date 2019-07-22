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Hindistan, Chandrayaan-2'yi uzaya gönderdi - ANDRA

57 dakika önce

Hindistan, Chandrayaan-2 keşif aracını, Andra Pradesh eyaletindeki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden uzaya gönderdi.

Hindistan, Chandrayaan-2 keşif aracını, Andra Pradesh eyaletindeki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden uzaya gönderdi.
Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), geçen hafta başında teknik aksaklık nedeniyle uzaya gönderilmesi ertelenen Chandrayaan-2'nin fırlatılma işlemini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.
Uydu, iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan Chandrayaan-2, önce uydu modülünü Ay yörüngesine bırakacak, ardından Ay'ın karanlık yüzeyine iniş yaparak, güney kutbu çevresinde Ay yüzeyini haritalandıracak, mineralleri analiz edecek ve bölgede su arayacak.
Chandrayaan-2'nin 2,4 tonluk uydu modülü, Ay yörüngesinde bir yıl boyunca keşif faaliyetini sürdürecek.
Uydu, iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan keşif aracının, uydu modülünü Ay yörüngesine bırakmasının ardından eylül ayının ortasında yüzeye inmesi bekleniyor.
Hindistan, Chandrayaan-2'nin öncüsü "Chandrayaan-1" uzay aracını 2008'de Ay'a göndermiş, 2014'te de Mars yörüngesine uydu konumlandırmayı başarmıştı.
Hindistan, Chandrayaan-2'yi uzaya gönderdi - ANDRA
Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:55 Kaynak: AA
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