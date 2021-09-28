Hindistan, Çin ile tartışmalı sınır bölgesini turizme açtı - Son Dakika

Hindistan, 2020 yılında Çin ile şiddetli çatışmaların yaşandığı Ladakh sınır bölgesini dağcıların ziyaretine açtı.

Asia News'in haberine göre, Yeni Delhi hükümeti, 2020 yılında yaşanan sınır çatışmalarında 20 Hint askerinin hayatını kaybettiği Ladakh'taki Siachen Buzulu'nda bir üs kurulduğunu bildirdi.

Öte yandan 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla çatışmaların yaşandığı bölgenin turizme açıldığı ve dağcıların Galwan Vadisi Şehitler Anıtı'nı ziyaret edebileceği kaydedildi.

Hint ve Çin birliklerinin geçen yılki çatışması gerilimi artırmıştı

Ladakh bölgesindeki Galwan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

İki ülke arasındaki gerilim, bu çatışmanın ardından daha da artmış ve 2 nükleer gücün birliklerinin sınırda teyakkuz haline geçmesiyle Hindistan Ladakh'a karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise Doğu Ladakh'a obüs ve tank konuşlandırmıştı.

Yaşanan bu gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında ocakta yapılan dokuzuncu tur görüşmelerde, askerlerin sınırdan çekilmesi ve Ladakh bölgesinin doğusunda durumu kontrol altına almak ve bölgeyi istikrara kavuşturmak için etkili çabaların sürdürülmesine karar verilmişti.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süren görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemedi.