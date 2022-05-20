Hindistan, Çin'in ihtilaflı sınır bölgesindeki köprü inşasına tepki gösterdi - Son Dakika
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Hindistan, Çin'in ihtilaflı sınır bölgesindeki köprü inşasına tepki gösterdi

20.05.2022 23:28
Hindistan, Çin'in ihtilaflı sınır bölgesindeki köprü inşasına tepki gösterdi

YENİ Hindistan, Çin'in, sınır ihtilafı yaşadıkları Himalayalar'daki Pangong Gölü'ne ikinci köprüyü inşa etmesine tepki gösterdi.

YENİ Hindistan, Çin'in, sınır ihtilafı yaşadıkları Himalayalar'daki Pangong Gölü'ne ikinci köprüyü inşa etmesine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, Çin'in Pangong Gölü'ndeki inşaat çalışmalarına itiraz etti.

Bagchi, topraklarının bu tür yasa dışı işgalini hiçbir zaman kabul etmediklerini vurgulayarak, "Çin'in (Pangong Gölü'ndeki) haksız inşaat çalışmalarını da iddialarını da kabul etmedik." dedi.

Bagchi, Hindistan'ın kendi güvenlik çıkarlarını korumak amacıyla özellikle 2014'ten bu yana sınır bölgelerinin yol ve köprüler dahil altyapısını güçlendirdiğini sözlerine ekledi.

Çin tarafından henüz konuya dair açıklama yapılmadı.

Sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi ise Aksay Çin Platoları'nı kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın, Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Hint ve Çin sınır birliklerinin çatışması gerilimi artırmıştı

Ladakh bölgesindeki Galwan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Çatışmanın ardından iki ülkenin askeri birlikleri sınırda teyakkuz haline geçmiş, Hindistan bölgeye karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise obüsler ve tanklar konuşlandırmıştı. Yaşanan gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında sınırdaki gerilimi düşürmek amacıyla görüşmeler başlatılmıştı. Şubat 2021'den beri yapılan 15 tur görüşmede taraflar, Pangong Tso Lake Gogra ve Galvan vadilerinin güney ve kuzey bölgelerindeki askerleri çekme konusunda anlaşmıştı.

Kolordu komutanları düzeyinde yürütülen görüşmelerin 15. turu, 12 Mart'ta Moldo-Çuşul hudut noktasının Hindistan tarafında yapılmış, taraflar, görüşmede iki ülke arasındaki belirsiz sınır hattını tanımlayan Fiili Kontrol Hattı'nın (LAC) batı bölümünü oluşturan Ladakh'ın doğusundaki bölgede güvenliğin ve istikrarın sağlanması ve anlaşmazlığın çözümü için askeri ve diplomatik kanallardan diyaloğun sürdürülmesi konusunda anlaştıklarını bildirmişti.

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Kaynak: AA

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