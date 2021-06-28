Hindistan, Çin sınırına en az 50 bin asker gönderdi - Son Dakika

Hindistan, son aylarda Çin sınırına 50 binden fazla asker konuşlandırdı.

Merkezi ABD'de bulunan yayın organı Bloomberg'in 4 Hint yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Hindistan son aylarda ülkenin kuzeybatısındaki Cammu Keşmir ve Ladak Birlik Toprağı'ndaki 3 bölgeye en az 50 bin asker gönderdi.

Yetkililer, askerlerin yanı sıra bölgeye ağır silahlar ve savaş uçaklarından oluşan filolar da gönderildiğini ifade etti.

Söz konusu yetkililerden ikisi, Hindistan'ın halihazırda Çin sınırında yaklaşık 200 bini asker olmak üzere aralarında paramiliter güçlerin de olduğu 450 binden fazla askeri unsuru bulunduğunu söyledi.

Yetkililer, herhangi bir yanlış hesaplamanın ülkeler arasında çatışma çıkmasına yol açabileceği uyarısında bulunurken Hint ordusu henüz konuyla resmi açıklama yapmadı.

Hint ve Çin birliklerinin geçen yılki çatışması gerilimi artırmıştı

Ladakh bölgesindeki Galwan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

İki ülke arasındaki gerilim, bu çatışmanın ardından daha da artmış ve iki nükleer gücün birliklerinin sınırda teyakkuz haline geçmesiyle, Hindistan Ladakh'a karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise Doğu Ladakh'a obüs ve tank konuşlandırmıştı.

Yaşanan bu gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarında, "savaş" söylemleri ile daha da yükselmişti.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında ocak ayında yapılan dokuzuncu tur görüşmelerde, askerlerin sınırdan çekilmesine ve Ladakh bölgesinin doğusunda durumu kontrol altına almak ve bölgeyi istikrara kavuşturmak için etkili çabaların sürdürülmesine karar verilmişti.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsuların, göllerin, buzulların ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi Aksay Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemedi.