Hindistan Çin sınırında çatışma: 3 Hint askeri öldü - Son Dakika

Hindistan Çin sınırında çatışma: 3 Hint askeri öldü

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki yer alan Ladakh bölgesinde, Hint ve Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 3 Hint askeri öldü.

Hindistan Çin sınırında çatışma: 3 Hint askeri öldü, System.String[]

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki yer alan Ladakh bölgesinde, Hint ve Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 3 Hint askeri öldü.

Hindistan'ın devlet kanalı NDTV'nin haberine göre, Ladakh'daki Galwan Vadisi'nde gerilimin düşürülmeye çalışıldığı bir süreçte, Hint ve Çin güçleri arasında dün gece "şiddetli bir çarpışma" meydana geldiği ve can kayıpları olduğu bildirildi. Hindistan Ordusu tarafından yapılan açıklamada, çatışmada Hint tarafından 1 subay ile 2 askerin hayatını kaybettiği kaydedildi. Açıklamada, "iki tarafın üst düzey askeri yetkilileri durumu yatıştırmak için şu an görüşüyor." ifadesi kullanıldı. Ladakh bölgesi Hindistan'ın Çin sınırında bulunuyor.

ÜÇ YIL ÖNCE GERİLİM YAŞANMIŞTI

Hindistan yönetimi, mayıs ayı başında Çin askerlerinin 3 noktadan Ladakh bölgesine girdiğini, burada çadır ve askeri karakollar kurduklarını duyurmuştu. Askerlerin, bölgeden ayrılmaları yönünde defalarca yapılan sözlü uyarılara aldırış etmediği ifade edilmişti. Ladakh bölgesinin doğusunda ve Sikkim eyaletinde, iki ülke askerlerinin karşı karşıya gelmesinin ardından gözler bu bölgeye çevrilmişti.


Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 12:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Hindistan Çin sınırında çatışma: 3 Hint askeri öldü - Son Dakika Dünya

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