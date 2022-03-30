Hindistan, Çin sınırındaki köylerden göçü durdurmak için bölgeyi kalkındıracak - Son Dakika

Hindistan sınır anlaşmazlıkları yaşadığı komşusu Çin ile sınırında bulunan köylerden göçü engellemek için bölgenin kalkınmasını hedefliyor.

Hint medyasındaki haberlere göre, hükümet "Yaşam Dolu Köy Programı" ile Çin'le arasındaki belirsiz sınır hattını tanımlayan Fiili Kontrol Hattı (LAC) yakınındaki köylerde yaşam koşullarını geliştireceğini duyurdu.

Program kapsamında, bölgedeki köylerde altyapının geliştirileceği, konut koşullarının iyileştirileceği ifade edildi.

Ülkenin 2022 - 2023 bütçesinde geçen programda, LAC yakınındaki köylerde yerleşim ve turistik merkezlerin inşa edileceği belirtildi.

Ayrıca program kapsamında, merkezi olmayan yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirileceği ve kara yolu bağlantısının artırılacağı kaydedildi.

Yeni Delhi yönetimi "Yaşam Dolu Köy Programı" ile sınır köylerinden dışarıya göçü durdurmayı hedefliyor.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi ise Aksay Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır egemenlik ihtilaflarını çözemiyor.