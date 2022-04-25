Hindistan, Çin vatandaşlarının turist vizelerini askıya aldı - Son Dakika
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Hindistan, Çin vatandaşlarının turist vizelerini askıya aldı

25.04.2022 18:15
Hindistan, Çin vatandaşlarının turist vizelerini askıya aldı

Hindistan'ın, Çinli turistlerin vizelerini askıya aldığı bildirildi.

Hindistan'ın, Çinli turistlerin vizelerini askıya aldığı bildirildi.

NDTV'nin haberine göre, 2020'de, Kovid-19 önlemleri kapsamında, Çin'de okuyan binlerce Hint öğrencinin eğitim için Çin'e girmesinin engellemesine misilleme olarak Hindistan'dan bir adım geldi.

290 üyesi bulunan Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Hindistan'ın, Çin vatandaşlarına verdiği turist vizelerini askıya aldığını duyurdu.

IATA'nın yayımladığı genelgede, Çin vatandaşlarına verilen turist vizelerinin artık geçerli olmadığı ifade edildi.

Konuya ilişkin Hint yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, turist, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan, Çin vatandaşlarının turist vizelerini askıya aldı - Son Dakika


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