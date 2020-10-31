Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölüm sayıları azalmaya devam ederken, Çin'de kontrollü seyrediyor. Güney Kore'de ise günlük vaka artışı 100'ün üzerinde gerçekleşiyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 551 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 121 bin 641'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 48 bin 268 yeni Kovid-19 hastası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 milyon 137 bin 119'a çıktı, 7 milyon 432 bin 829 kişi ise iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 27'si yurt dışı kaynaklı 33 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 6 vaka, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde saptandı. Bölgede son günlerde saptanan vaka sayısı 51'e çıktı. Öte yandan virüs testi pozitif çıkan 161 kişinin ise hastalık belirtisi göstermediği bildirildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 85 bin 973'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 80 bin 984 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 96'sı yurt içi bağlantılı 127 yeni Kovid-19 vakası belirlendi.

Ülkede günlük vaka artışı, son 4 gündür 100'ün üzerinde seyrediyor.

Toplam vaka sayısının 26 bin 511'e çıktığı ülkede son 24 saatte bir kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti, toplam can kaybı sayısı 464'e çıktı.