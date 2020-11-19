Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

19.11.2020 08:49
Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da ölü sayıları 500'lü rakamların altına inmezken, Çin'de kontrollü seyrediyor, Güney Kore'de ise günlük vaka artışı son iki gündür 300'ün üzerine çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da ölü sayıları 500'lü rakamların altına inmezken, Çin'de kontrollü seyrediyor, Güney Kore'de ise günlük vaka artışı son iki gündür 300'ün üzerine çıktı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 585 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 131 bin 578'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 45 bin 506 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 milyon 958 bin 483'ya çıktı. Şimdiye kadar 8 milyon 383 bin 602 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 12 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede yurt içi kaynaklı vaka saptanmazken, hepsi yurt dışı kaynaklı 12 vaka, Şanghay, Siçuan, Cıciang, Fujian, Guangdong, Guangksi Zhuang Özerk Bölgesi, İç Moğolistan ve Çongçing'de belirlendi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 381'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 433 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 293'ü yurt içi kaynaklı 343 Kovid-19 vakası belirlendi.

Böylece ülkede günlük vaka artışı son iki günde 300'ün üzerinde seyretti.

Toplam vaka sayısının 29 bin 654'e çıktığı ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 2 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore'de şimdiye kadar virüs nedeniyle 498 kişi yaşamını yitirdi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Kore, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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