Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

20.11.2020 08:51
Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka sayısı 9 milyonun üzerine çıkarken, Güney Kore'de günlük vaka artışı son 3 gündür 300'ün üzerinde, Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka sayısı 9 milyonun üzerine çıkarken, Güney Kore'de günlük vaka artışı son 3 gündür 300'ün üzerinde, Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 584 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 132 bin 162'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 45 bin 882 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 4365'e çıktı. Şimdiye kadar 8 milyon 428 bin 409 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 320'si yurt içi kaynaklı 363 Kovid-19 vakası belirlendi.

Böylece ülkede günlük vaka artışı son 3 günde 300'ün üzerinde seyretti.

Toplam vaka sayısının 30 bin 17'ye çıktığı ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 3 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore'de şimdiye kadar virüs nedeniyle 501 kişi yaşamını yitirdi.

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun da vatandaşlara topluca bir araya gelmekten kaçınmaları, mümkün olduğunca evlerinde kalmaları, işverenlere de evden çalışmaya izin vermeleri çağrısında bulundu.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 17 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede yurt içi kaynaklı vaka saptanmazken, hepsi yurt dışı kaynaklı 17 vaka, Şensi, Şanghay, Siçuan, Fujian, Guangdong ve Pekin'de belirlendi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 398'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 453 kişi iyileşti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Kore, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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