Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

24.11.2020 08:31
Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölü sayısı azalmaya devam ederken, Güney Kore'de günlük vaka artışı yeniden 300'ün üzerine çıktı, Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölü sayısı azalmaya devam ederken, Güney Kore'de günlük vaka artışı yeniden 300'ün üzerine çıktı, Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 480 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 134 bin 218'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 37 bin 975 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 177 bin 840'a çıktı. Şimdiye kadar 8 milyon 604 bin 955 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2.", "virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke" konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 20'si yurt dışı kaynaklı, 22 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 2 vaka ise Tiencin ve Şanghay'da görüldü.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 464'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 508 kişi iyileşti.

Ülkede tespit edilen yurt dışı kaynaklı vaka sayısı ise 3 bin 804'e çıktı.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 349 Kovid-19 vakası belirlendi.

Toplam vaka sayısının 31 bin 353'e çıktığı ülkede, 26 bin 722 kişi salgını yenmeyi başardı.

Güney Kore'de son 24 saatte Kovid-19'dan 1 kişi hayatını kaybederken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 510'a yükseldi.

Ülkedeki günlük yeni vaka sayısı, 8 Kasım'dan bu yana 3 haneli rakamlarda seyrediyor.

Güney Kore'de günlük vaka artışı 18-22 Kasım'da 300'ün üzerindeyken, dün 300'ün altına düşmüştü.

40 yaş altı kişiler arasında vaka sayısında artış yaşanıyor

Sağlık Bakanı İkinci Yardımcısı Kang Do-tae, üst düzey sağlık yetkilileriyle Kovid-19'la mücadeleye yönelik düzenlenen toplantıda, 40 yaşın altındaki kişiler arasındaki vaka sayısında artış yaşandığını söyledi.

Kang, bu kişilerin çoğunun Kovid-19 belirtisi göstermediğini ve böylelikle günlük yaşantılarına devam ettiğini ifade etti.

Virüsle mücadele çalışmalarının soğuk hava nedeniyle sekteye uğradığına dikkati çeken Kang, ülke genelinde salgının önüne geçilmesi için insanların yakın temastan kaçınması gerektiğini vurguladı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Kore, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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