Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

29.11.2020 10:35
Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölü sayısında son haftalarda önemli bir değişiklik yaşanmazken, vaka sayıları Güney Kore'de son günlerde 450- 500 civarında, Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölü sayısında son haftalarda önemli bir değişiklik yaşanmazken, vaka sayıları Güney Kore'de son günlerde 450- 500 civarında, Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 496 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 136 bin 696'ya yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 41 bin 810 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 392 bin 919'a çıktı, şimdiye kadar 8 milyon 802 bin 267 kişi de iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2.", "virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke" konumunda bulunuyor.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 449 yeni Kovid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 33 bin 824'e çıktı, 27 bin 542 kişi de virüsü yenmeyi başardı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan bir kişinin hayatını kaybettiği ülkede, virüs nedeniyle ölenlerin toplam sayısı 523'e yükseldi.

Güney Kore'de günlük vaka artışı en son 6 Mart'ta 500'ün üzerine çıkmıştı.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hepsi yurt dışı kaynaklı 11 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yeni vakaların 4'ü Fucien eyaletinde, 3'ü Şanghay'da tespit edilirken, Sıçuan, Yünnan, Şaanşi ve Gansu eyaletlerinde ise birer vaka görüldü.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 512'ye yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 598 kişi iyileşti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Kore, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim Koronavirüs nedeniyle büyük talep gören propolis, ölçüsü ve türüne göre 100 TL'ye kadar alıcı buluyor Fransa'da polis şiddeti, halkı sokağa döktü! Çatışmalara "Macron İstifa" sloganları damga vurdu Sağlık Bakanı Koca, müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı için imzalar atıldı Sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyip ormana giden alkollü şahsın başına gelmeyen kalmadı Kendisine "Yatakta iyi değil" diyen modele, ünlü oyuncu Halle Berry'den iddialı yanıt Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, dudak dudağa görüntülendi Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi         
10:15
Batı Trakya'da İskeçe Müftüsü Mete'ye ırkçı tehdit: İyi Türk, ölü Türk'tür Batı Trakya'da İskeçe Müftüsü Mete'ye ırkçı tehdit: İyi Türk, ölü Türk'tür         
09:07
Önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için koronavirüs uyarısı: Sakın dışarı çıkmayın Önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için koronavirüs uyarısı: Sakın dışarı çıkmayın         
08:02
Sabah cezaevinden çıkan genç, kısıtlamaya uymayıp üzerine döner bıçağı taşıdığı için akşama gözaltına alındı Sabah cezaevinden çıkan genç, kısıtlamaya uymayıp üzerine döner bıçağı taşıdığı için akşama gözaltına alındı         
03:28
Danimarka'da vizonların ardından koronavirüs bulaşan kediler de itlaf edildi Danimarka'da vizonların ardından koronavirüs bulaşan kediler de itlaf edildi         
23:51
Kısıtlamaya uymayan gence ve kimliğini getirerek yasağı delen arkadaşına ceza kesildi Kısıtlamaya uymayan gence ve kimliğini getirerek yasağı delen arkadaşına ceza kesildi         
21:38
13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı 13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı         
19:39
Partilere katılıp Partilere katılıp "Abartmayın" diyen sunucu Buse İskenderoğlu, koronavirüse yakalandı         
19:07
Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı sallıyor Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı sallıyor         
15:33
Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı         
14:57
Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü         
14:36
Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi         
14:33
Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor         
11:51
Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu         
11:25
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş         
11:11
Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi         
10:09
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2020 10:50:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei