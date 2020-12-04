Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

04.12.2020 08:35
Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 40 binlerin altına düşerken, Güney Kore'de 600'ün üzerinde yeni vaka tespit edildi, Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 40 binlerin altına düşerken, Güney Kore'de 600'ün üzerinde yeni vaka tespit edildi, Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 36 bin 815 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 571 bin 780'e çıktı.

Ülkede 540 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid -19 nedeniyle ölenlerin sayısı 139 bin 188'e yükseldi.

İyileşen sayısı ise 9 milyon 16 bin 289'a ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede 600'ün üzerinde yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte 629 yeni Kovid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 36 bin 332'ye çıktı, 28 bin 611 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Güney Kore'de son 24 saatte Kovid-19'dan 7 kişi ölürken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 536'ya çıktı.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 15'i yurt dışı kaynaklı 17 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmazken, toplam vaka sayısı 86 bin 584'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 679 kişi iyileşti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Kore, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aşılar gelmeden kavgası başladı! "Çin malıdır güvenilmez" diyen de var "Başka çare yok" diyen de Meteoroloji uyardı! 6 kente sağanak yağış geliyor Biden göreve başladıktan sonra maske takılması için talimat verecek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki ilimizi uyardı: Yüzde yüz vaka artışı var Korona olduğunu öğrenince cinnet getirdi! Önce sarhoş oldu, ardından camide camları parçaladı Real Madrid'in eski futbolcusu Royston Drente, iflas etti Pınar Altuğ, "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna sert çıktı: Sana ne ya da kime ne! Havalandırmanın arızalanması pahalıya patladı: 20 bin tavuk telef oldu
Koronavirüs tedavisi gören eski İBB Başkanı Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı Koronavirüs tedavisi gören eski İBB Başkanı Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı         
08:32
Çukur'un. 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Selim Koçavalı hayatını kaybediyor Çukur'un. 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Selim Koçavalı hayatını kaybediyor         
07:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Dört bakanlıkta çok sayıda atama gerçekleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Dört bakanlıkta çok sayıda atama gerçekleşti         
05:53
Cinsel ilişki teklifini reddettiği için kendisini vuran sevgilisini öldürmüştü! Tutuklanmasına karar verildi Cinsel ilişki teklifini reddettiği için kendisini vuran sevgilisini öldürmüştü! Tutuklanmasına karar verildi         
03:07
Bill Gates'in insanlara çip takmak için koronavirüs salgınını kullandığı iddiası yalanlandı Bill Gates'in insanlara çip takmak için koronavirüs salgınını kullandığı iddiası yalanlandı         
00:42
Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katil zanlısı hastanede öldü Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katil zanlısı hastanede öldü         
00:09
Çin aşısıyla ilgili spekülatif yorumlara Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan tepki: Araba değil bu Çin aşısıyla ilgili spekülatif yorumlara Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan tepki: Araba değil bu         
23:48
Mine Tugay'dan ayna karşısında göğüs dekolteli pozlar! Paylaşıma beğeni yağdı Mine Tugay'dan ayna karşısında göğüs dekolteli pozlar! Paylaşıma beğeni yağdı         
22:21
Genç kadın, gelin arabasının yolunu kesip eski erkek arkadaşını son kez ikna etmeye çalıştı Genç kadın, gelin arabasının yolunu kesip eski erkek arkadaşını son kez ikna etmeye çalıştı         
22:16
Kardiyoloji uzmanından korkutan uyarı! Kalp, koronada adeta hedef tahtası Kardiyoloji uzmanından korkutan uyarı! Kalp, koronada adeta hedef tahtası         
20:55
Putin'in toplu aşı emri, doktorların istifalarını da beraberinde getirdi Putin'in toplu aşı emri, doktorların istifalarını da beraberinde getirdi         
17:29
Koronavirüs denetiminde pes dedirten görüntüler! Koltukların arasındaki gizli bölmede yakalandılar Koronavirüs denetiminde pes dedirten görüntüler! Koltukların arasındaki gizli bölmede yakalandılar         
16:58
337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış 337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış         
15:35
Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü         
15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor         
14:56
Yağmur Sarnıç'tan Yağmur Sarnıç'tan "Bekaretimi anneme inat verdim" diyen Seren Serengil'e ağza alınmayacak sözler         
14:34
Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı         
10:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 08:45:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei