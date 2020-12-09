Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 30 binlere gerilerken, Güney Kore'de 600'ün üstüne çıktı, Çin'de de salgın kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 402 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 141 bin 360'a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 32 bin 80 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 735 bin 850'ye çıktı, şimdiye kadar 9 milyon 215 bin 581 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2.", "virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke" konumunda bulunuyor.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 686 yeni Kovid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 39 bin 432'ye çıktı, 30 bin 177 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Güney Kore'de son 24 saatte Kovid-19'dan 4 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 556'ya çıktı.

Ülkede yeni Kovid-19 vaka sayısı yeniden 600'ün üstüne çıkarken, son 24 saatte tespit edilen 686 vaka, "salgının başlangıcından bu yana görülen en fazla günlük artış" oldu.

Yeni vakalardan 536'sı başkent Seul ve çevresinde tespit edildi.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 11'i yurt içi kaynaklı, 15 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadığı belirtildi.

Çin'de toplam vaka sayısı 86 bin 661'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 743 kişi iyileşti.