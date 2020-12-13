Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

13.12.2020 10:53
Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 30 binin üzerinde seyrederken, Çin'de yurt içi kaynaklı vakaların ortaya çıktığı kuzeydoğudaki sınır şehri Dongning'de toplu test uygulanmasına karar verildi, Güney Kore'de günlük vaka...

Yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 30 binin üzerinde seyrederken, Çin'de yurt içi kaynaklı vakaların ortaya çıktığı kuzeydoğudaki sınır şehri Dongning'de toplu test uygulanmasına karar verildi, Güney Kore'de günlük vaka sayısı salgının başından bu yana ilk kez 1000'inin üstüne çıktı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 391 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 143 bin 19'a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 30 bin 254 yeni Kovid 19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 857 bin 380'e çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 33 bin 136 artarak 9 milyon 357 bin 464'e çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 19'u yurt dışı kaynaklı 24 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 5 vakanın 4'ü kuzeydoğudaki Heilongjiang, 1'i ise batıdaki Siçuan eyaletinde tespit edildi.

Heilongjiang eyaletinde, Rusya'nın Vladivostok şehrine komşu liman kenti Dongning'de son iki günde iki yeni vaka tespit edilmesinin ardından, 3'ncü seviye acil durum ilan edildi. Şehrin metropol bölgesi ile kırsaldaki iki köyde vatandaşlara toplu test uygulanmasına karar verilirken, son 24 saatte Kovid-19 testi negatif çıkmayan vatandaşların şehirden ayrılmaları yasaklandı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadığı belirtildi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 86 bin 725 vaka görülürken, 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 785 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 28'i yurt dışı kaynaklı olmak üzere 1030 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 42 bin 766'ya çıktı.

Ülkedeki günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana ilk kez 1000'in üzerine çıktı.

Vakalardaki artış nedeniyle Devlet Başkanı Moon Jae-in önderliğinde acil durum toplantısı yapıldı. Moon, toplantının ardından yaptığı açıklamada, salgında kritik bir dönemden geçildiğini belirterek, günlük vaka sayısının bu seviyede ilerlemesi halinde 3'ncü seviye tedbirlere geçileceğini ifade etti.

Moon, aşı ve tedavinin devreye alınmasından önceki son krizini yaşadığını söyleyerek ihtiyatlı olunması çağrısında bulundu.

Güney Kore'de son 24 saatte Kovid-19'dan 2 kişi yaşamını yitirirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 580'e ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 31 bin 814 kişi sağlığına kavuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Kore, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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