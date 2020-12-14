Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

14.12.2020 12:25
Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 30 binin altına düşerken, Çin yurt içi kaynaklı vakaların ortaya çıktığı sınır şehri Dongning'de toplu test uygulamasına başladı, Güney Kore hükümeti vaka sayısındaki artış nedeniyle...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 30 binin altına düşerken, Çin yurt içi kaynaklı vakaların ortaya çıktığı sınır şehri Dongning'de toplu test uygulamasına başladı, Güney Kore hükümeti vaka sayısındaki artış nedeniyle başkent Seul ve çevresinde 150 yeni test merkezi kurmaya karar verdi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 338 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 143 bin 393'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 27 bin 336 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 884 bin 716'ya çıktı. Virüs bulaşan 9 milyon 388 bin 159 kişi sağlığına kavuştu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 14'ü yurt dışı kaynaklı 16 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 2 vaka ülkenin kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde tespit edildi.

Heilongjiang eyaletinde son günlerde yerel kaynaklı vakaların artmasının ardından Rusya'nın Vladivostok şehrine komşu liman kenti Dongning'de hafta sonu 3'üncü seviye acil durum ilan edildi. Tedbirler kapsamında metropol bölge ile kırsaldaki iki köyde vatandaşlara toplu test uygulanmaya başlandı, son 24 saatte Kovid-19 testi negatif çıkmayanların şehirden ayrılmaları yasaklandı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 86 bin 741 vaka görülürken, 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 794 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 718 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 43 bin 484'e çıktı.

Ülkedeki günlük vaka sayısı dün ilk kez 1000'in üzerine çıkmıştı.

Yetkililer, artan vakalar ve çok sayıda vakanın bulaşma zincirinin başlangıcının tespit edilememesi nedeniyle ülkedeki test merkezlerinin sayısının artırılacağını, bugünden itibaren başkent Seul ve çevresindeki 210 merkeze ilave olarak 150 test merkezinin kurulacağını bildirdi.

Güney Kore'de son 24 saatte Kovid-19'dan 7 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 587'ye ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 31 bin 814 kişi sağlığına kavuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Kore, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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