Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

16.12.2020 08:27
Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 26 bini aşarken, Güney Kore'de 1000'in üstüne çıktı, Çin'de de salgın kontrollü seyrediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 26 bini aşarken, Güney Kore'de 1000'in üstüne çıktı, Çin'de de salgın kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 387 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 144 bin 96'ya yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 26 bin 382 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 932 bin 547'ye çıktı. Virüs bulaşan 9 milyon 456 bin 449 kişi sağlığına kavuştu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 12 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 86 bin 770 vaka görülürken, 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 821 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 1078 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 45 bin 442'ye çıktı.

Güney Kore'de son 24 saatte Kovid-19'dan 12 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 612'ye ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 32 bin 947 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede tespit edilen 1078 yeni Kovid-19 vakası, salgının başlangıcından bu yana "en yüksek günlük vaka artışı" olarak kayıtlara geçti.

Vakaların 770'den fazlası başkent Seul ve çevresinde tespit edildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Kore, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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