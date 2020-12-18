Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

18.12.2020 09:09
Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 22 bini aşarken, Güney Kore'de 1000'in üstüne çıktı, Çin'de de salgın kontrollü seyrediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 22 bini aşarken, Güney Kore'de 1000'in üstüne çıktı, Çin'de de salgın kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 338 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 144 bin 789'a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 22 bin 890 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 979 bin 447'ye çıktı. Virüs bulaşan 9 milyon 521 bin 827 kişi sağlığına kavuştu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'ncü ülke" konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Çin ana karasında son 24 saatte, 11'i yurt dışı kaynaklı 12 Kovid-19 vakası tespit edildiği bildirildi.

Yurt içi kaynaklı tek vakaya Şiçuan eyaletinde rastlanırken, ülkede son 24 saatte virüse bağlı can kaybı olmadı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 86 bin 789 vaka görülürken, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 81 bin 851 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 1062 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 47 bin 515'e çıktı.

Ülkede vaka sayısı son üç gündür 1000'in üzerinde seyrederken, acil bakım yatak kapasitesi giderek azalıyor.

Sağlık Bakanlığı yetkilisi Son Young-rae, tüm ülkede yalnızca 49 Kovid-9 acil bakım ünitesi kaldığını, bunların yalnızca 4'ünün vakaların yoğun olduğu başkent Seul'de olduğunu bildirdi.

Güney Kore'de son 24 saatte 11 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 645'e ulaştı.

Bugüne dek virüs bulaşan 33 bin 982 kişi sağlığına kavuşurken, 246'sının durumu ağır 12 bin 888 hasta halen tedavi görüyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Kore, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eski MasterChef yarışmacısı Mustafa Aydın, Survivor 2021'e başvurdu İbrahim Kalın, Erdoğan'ın talimatını YouTube'da açıkladı: Gece gündüz demeden beni arayacaksınız Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun yeni bir skandalı ortaya çıktı Belçikalı bakan, gizli kalması gereken koronavirüs aşısı fiyatlarını yanlışlıkla Twitter'dan paylaştı Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi Yılın en iyi futbolcusu Bayern Münih'li Robert Lewandowski oldu Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı Fuhuş operasyonunda polisi gören kadın 3. kattan atladı
Kandilli Kandilli "felaket" deyip günlük 2 saatlik su kesintisi önerdi: İstanbul için kuraklık artık depremden daha büyük tehlike         
08:45
Anayasa Mahkemesi üyeliği için 3 isim belirlendi: Seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak Anayasa Mahkemesi üyeliği için 3 isim belirlendi: Seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak         
08:12
6 aydır korona vakasının görülmediği Yeni Zelanda, aşıyı vatandaşlarına ve komşu ülkelere ücretsiz dağıtacak 6 aydır korona vakasının görülmediği Yeni Zelanda, aşıyı vatandaşlarına ve komşu ülkelere ücretsiz dağıtacak         
07:37
Seda Bakan, Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrıldı Seda Bakan, Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrıldı         
07:26
Koronavirüs aşısı yönetmeliğine acil kullanım onayı hükmü ekledi Koronavirüs aşısı yönetmeliğine acil kullanım onayı hükmü ekledi         
00:23
Enes Ünal'ın ilk golünü attığı Getafe, Kral Kupası'nda turladı Enes Ünal'ın ilk golünü attığı Getafe, Kral Kupası'nda turladı         
23:13
Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Ekrem İmamoğlu sözleri: Bana büyük terbiyesizlik yaptı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Ekrem İmamoğlu sözleri: Bana büyük terbiyesizlik yaptı         
22:49
Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu         
20:37
Israrla çadırda kalmak isteyen vatandaşı belediye ikna etti: Ben Paris'e gitmek istiyorum, benim evim Paris'te Israrla çadırda kalmak isteyen vatandaşı belediye ikna etti: Ben Paris'e gitmek istiyorum, benim evim Paris'te         
19:49
Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı         
19:48
Çek model Karolina Kurkova, hamile olduğunu cesur pozlarla duyurdu Çek model Karolina Kurkova, hamile olduğunu cesur pozlarla duyurdu         
19:13
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez         
16:57
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar         
13:37
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
Kerem Tunçeri'nin attığı mesajları ifşa eden Hande Taşkın'ın 3 yıla kadar hapsi istendi Kerem Tunçeri'nin attığı mesajları ifşa eden Hande Taşkın'ın 3 yıla kadar hapsi istendi         
09:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 09:13:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei