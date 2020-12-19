Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da toplam vaka sayısı 10 milyonu aşarken, Güney Kore'de 1000'in üstüne çıktı, Çin'de de salgın kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 347 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 145 bin 136'ya yükseldi.

Son 24 saatte 25 bin 152 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 10 milyon 4 bin 599'a çıktı, virüs bulaşan 9 milyon 550 bin 712 kişi sağlığına kavuştu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2., virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke" konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 14'i yurt dışı kaynaklı, 17 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı vakaların 2'si Pekin, 1'i Liaoning'de görülürken, son 24 saatte virüse bağlı can kaybı olmadı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 86 bin 806 vaka görülürken, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 81 bin 865 kişi iyileşti.

"En riskli gruplar" olarak tanımladıkları sağlık, ulaştırma ve sınır kontrol alanlarında çalışan işçilerine Kovid-19 aşısı yapılmaya öncelik verileceğini duyuran NHC, lojistik, taze et ve deniz ürünleri pazarlarında çalışan işçilerin de öncelikli aşı yapılması gerekenler listesinde olduğunu kaydetti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1053 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 48 bin 570'e çıktı.

Son 24 saatte 14 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 659'a ulaştı.

Bugüne dek virüs bulaşan 34 bin 334 kişi sağlığına kavuşurken, 13 bin 577 hastanın tedavisi sürüyor.

Vaka sayısı son günlerde 1000'in üzerinde seyrederken, acil bakım yatak kapasitesi ise giderek azalıyor.