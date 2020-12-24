Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

24.12.2020 08:51
Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 20 bini aştı, Güney Kore'de de 1000'in altına indi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 20 bini aştı, Güney Kore'de de 1000'in altına indi. Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 24 bin 712 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 10 milyon 123 bin 778'e çıktı, virüs bulaşan 9 milyon 693 bin 173 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede son 24 saatte 312 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 146 bin 756'ya yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 6'sı yurt içi kaynaklı, 17 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı vakalara Liaoning eyaletinde rastlanırken, son 24 saatte virüse bağlı can kaybı olmadı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 86 bin 899 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 81 bin 950 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 30'u yurt dışı kaynaklı 985 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 53 bin 533'e çıktı.

Son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 756'ya ulaştı.

Bugüne dek virüs bulaşan 37 bin 425 kişi sağlığına kavuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsle birlikte vitamin ve gıda takviyelerinin de satışı patladı! Marketlerde bile stant kuruldu İngiltere Ali Sakallıoğlu'nu konuşuyor: Koronaya 222 gün direnerek ülkede kahraman ilan edildi Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya saldırıya uğradı Korona aşısı olan sağlık çalışanında ilk defa 'ciddi bir alerjik reaksiyon' tespit edildi İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Online siparişlerden de poşet parası alınacak Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da yılın ilk kar yağışı başladı Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Başakşehir maçındaki hakem kararlarını yorumladı: Utanmazlar, Allah belanızı versin! Oyuncu Balamir Emrem, trafik kazasında ölen meslektaşı ve arkadaşı Arda Öziri'nin nişanlısıyla evlendi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Koronavirüs mutasyonla bitebilir" dedi! Gündem yaratan iddiayı Türk bilim insanları değerlendirdi         
08:42
Antarktika'da bile görülen koronavirüs salgını Samsun'un Karaperçin Mahallesi'ne giremedi Antarktika'da bile görülen koronavirüs salgını Samsun'un Karaperçin Mahallesi'ne giremedi         
08:16
İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı: İyi hissediyorum İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı: İyi hissediyorum         
07:43
5 partinin imzasıyla TBMM'de kabul edildi! 2021 5 partinin imzasıyla TBMM'de kabul edildi! 2021 "İstiklal Marşı Yılı" oluyor         
02:21
Lille, Burak Yılmaz'ın son dakikalarda attığı golle Montpellier'i devirdi Lille, Burak Yılmaz'ın son dakikalarda attığı golle Montpellier'i devirdi         
01:07
Son Dakika: Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımları da içeren Savunma Bakanlığı bütçesini veto etti Son Dakika: Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımları da içeren Savunma Bakanlığı bütçesini veto etti         
23:37
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, hakemi eleştiren Rıdvan Dilmen'e tepki gösterdi F.Bahçe Başkanı Ali Koç, hakemi eleştiren Rıdvan Dilmen'e tepki gösterdi         
22:22
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinden hayranlarını üzecek karar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinden hayranlarını üzecek karar         
22:05
Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı         
18:43
Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu         
16:28
Eşiyle ilişkisi olan adamı önce dövüp sonra çıplak dolaştırmıştı! İfadeleri ortaya çıktı Eşiyle ilişkisi olan adamı önce dövüp sonra çıplak dolaştırmıştı! İfadeleri ortaya çıktı         
15:51
İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı         
15:45
Şehre inen kurt, ağzında taşıdığı avını böyle yedi Şehre inen kurt, ağzında taşıdığı avını böyle yedi         
13:58
Erdoğan'dan Erdoğan'dan "Gönlünüzden geçen asgari ücret nedir?" sorusuna yanıt: Belli bir yere gelsin, cevap vereceğiz         
13:25
Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı         
12:06
Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor         
11:58
İntihar girişiminde saçını tarayıp, poz veren gencin aile dramı ortaya çıktı İntihar girişiminde saçını tarayıp, poz veren gencin aile dramı ortaya çıktı         
11:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 08:55:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei