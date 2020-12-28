Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

28.12.2020 08:55
Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 20 binin üzerinde seyrederken, Güney Kore'de de 1000'in altına indi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 20 binin üzerinde seyrederken, Güney Kore'de de 1000'in altına indi. Çin'de ise salgın kontrol altında tutuluyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 20 bin 21 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 10 milyon 200 binin üzerine çıktı, virüs bulaşan 9 milyon 782 bin 669 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede son 24 saatte 279 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 147 bin 901'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2., virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke" konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 6'sı yurt içi kaynaklı, 21 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı vakaların tümüne Liaoning eyaletinde rastlanırken, son 24 saatte virüse bağlı can kaybı olmadı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 86 bin 976 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 3 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 808 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 57 bin 680'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 11 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 819'a ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 39 bin 268 kişi sağlığına kavuştu.

Bu arada Güney Kore'de Kovid-19'un daha hızlı yayılabilen mutasyonuna rastlandığı bildirildi.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, mutasyona uğraşmış virüsün, 22 Aralık'ta İngiltere'den Güney Kore'ye gelen 3 kişilik bir ailede tespit edildiğini duyurdu.

Ailenin ülkeye, İngiltere'ye uçuşların durdurulmasından bir gün önce geldiği, İngiltere'de ikamet eden bu kişilerin karantinada tutuldukları belirtildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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