Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

02.01.2021 10:03
Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 20 binin, Güney Kore'de 900'ün altında indi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 20 binin, Güney Kore'de 900'ün altında indi. Çin'de ise yurt içi kaynaklı 8 vaka tespit edildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 bin 78 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 10 milyon 305 bin 788'e çıktı, virüs bulaşan 9 milyon 906 bin 387 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 224 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 149 bin 218'e yükseldi.

Ülkede haftalık vaka sayısı ortalaması aralık boyunca düşerken, son 7 günün ortalaması 6 ay sonra ilk kez 20 binin altına indi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 8'i yurt içi kaynaklı 22 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı vakaların 7'sine Liaoning eyaletinde, 1'ine ise başkent Pekin'de rastlandı, son 24 saatte virüse bağlı can kaybı olmadı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 93 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 76 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 824 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 62 bin 593'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 25 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 942'ye ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 43 bin 578 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanı Kwon Deok-cheol, 2'nci seviye karantina ve sosyal mesafe tedbirlerinin başkent Seul ve çevresindeki bölgelerde 17 Ocak'a kadar uzatıldığını bildirdi. Bakan Kwon, söz konusu süre boyunca ülkenin diğer bölgelerinde 3'ncü seviye tedbirlerin uygulanacağını belirtti.

Öte yandan 8 Ocak'tan itibaren ülkeye gelecek yabancıların negatif Kovid-19 testi beyan etmelerinin zorunlu olacağı kaydedildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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