Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

03.01.2021 10:21
Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 20 binin, Güney Kore'de 700'ün altında indi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 20 binin, Güney Kore'de 700'ün altında indi. Çin'de ise yurt içi kaynaklı 8 vaka tespit edildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18 bin 177 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 10 milyon 323 bin 965'e çıktı, virüs bulaşan 9 milyon 927 bin 310 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 217 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 149 bin 435'e yükseldi.

Ülkede haftalık vaka sayısı ortalaması aralık boyunca düşerken, son 8 günün ortalaması 6 ay sonra ilk kez 20 binin altına indi.

Yetkililer, Hindistan, Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca'yla geliştirdiği Kovid-19 aşısı ve Hintli şirket Bharat Biotech tarafından geliştirilen aşı için acil kullanım izni verildiğini duyurdu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 8'i yurt içi kaynaklı 24 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı vakaların 4'üne Heylongciang eyaletinde, 2'sine Liaoning eyaletinde, 1'ine başkent Pekin'de, 1'ine ise Hıbey'de rastlandı, son 24 saatte virüse bağlı can kaybı olmadı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 117 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 88 kişi iyileşti.

Yetkililer, yeni vakaların görüldüğü Liaoning eyaletine bağlı Şınyang kentinde yaklaşık 4,4 milyon kişiye Kovid-19 testi yapıldığını ve kentte sadece 1 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 657 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 63 bin 244'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 20 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 962'ye ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 44 bin 507 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanı Kwon Deok-cheol, dün, 2'nci seviye karantina ve sosyal mesafe tedbirlerinin başkent Seul ve çevresindeki bölgelerde 17 Ocak'a kadar uzatıldığını bildirmişti.

Bakan Kwon, söz konusu süre boyunca ülkenin diğer bölgelerinde 3'üncü seviye tedbirlerin uygulanacağını açıklamıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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