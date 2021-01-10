Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

10.01.2021 09:59
Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 19 binin, Güney Kore'de 700'ün altında seyrediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 19 binin, Güney Kore'de 700'ün altında seyrediyor. Çin de ise 69 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18 bin 645 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 450 bin 284'e çıktı, virüs bulaşan 10 milyon 75 bin 950 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 201 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 150 bin 999'a yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke" konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 21'i yurt dışı kaynaklı, 69 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüse bağlı can kaybı olmadı. Yurt içi kaynaklı vakaların 46'sı Hebei eyaletinde görüldü.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 433 vaka tespit edildi, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 211 kişi iyileşti.

Yetkililer, Hebei eyaletinde yer alan Şıciacuang ve Şingtay kentlerinde halkı "7 gün boyunca evlerinden dışarı çıkmaması" konusunda uyardı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan Cıng Congvey, yaptığı basın toplantısında, ülkede Kovid-19 aşılarının ücretsiz olacağını duyurdu.

Ayrıca yetkililer, başkent Pekin ve Hebei arasında seyahat kısıtlaması getirildiğini açıkladı.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 665 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 68 bin 664'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 25 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1125'e ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 50 bin 409 kişi de sağlığına kavuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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