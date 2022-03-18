Hindistan, çok sayıda ülkenin yaptırım uyguladığı Rusya'dan 3 milyon varil petrol aldı - Son Dakika
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Hindistan, çok sayıda ülkenin yaptırım uyguladığı Rusya'dan 3 milyon varil petrol aldı

18.03.2022 11:09
Hindistan, çok sayıda ülkenin yaptırım uyguladığı Rusya'dan 3 milyon varil petrol aldı

YENİ Hindistan, Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından çok sayıda ülkenin geniş kapsamlı yaptırım uyguladığı Rusya'dan, 3 milyon varil petrol aldı.

YENİ Hindistan, Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından çok sayıda ülkenin geniş kapsamlı yaptırım uyguladığı Rusya'dan, 3 milyon varil petrol aldı.

İsmini vermek istemeyen bir Hintli yetkili, hükümetin Rusya'dan petrol alımına yönelik herhangi bir yaptırımının bulunmadığını kaydetti.

Hintli yetkili, hafta başında Rusya'dan 3 milyon varil petrol aldıklarını, ABD ve diğer ülkelerden yaptırım çağrılarına rağmen daha fazla petrol alımı yapacaklarını öne sürdü.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi ise konuya dair sorulan bir soruya, Hindistan'ın petrol ihtiyacının büyük bir kısmını ithal ettiğine dikkati çekerek piyasadaki tüm ihtimalleri değerlendirdikleri cevabını verdi.

Çok sayıda Avrupa ülkesinin de Rusya'dan gaz ve petrol aldığını vurgulayan Bagchi, Rusya'nın Hindistan'ın petrol ihtiyacının büyük bir kısmını sağlamadığını ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jennifer Psaki de yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Rusya'dan petrol ithalatının ABD yaptırımlarının ihlali olmayacağına işaret etmiş ancak Yeni Delhi yönetimini ilkeli duruş sergilemeye davet etmişti.

ABD ve İngiltere başta olmak üzere çok sayıda Batılı ülke, Rusya'dan gaz ve petrol alınmaması çağrısında bulunuyor.

Hindistan basınındaki haberlerde ise Rusya'nın petrol satışlarını artırmak ve yaptırımları delmek için yüzde 20 indirime gittiği belirtiliyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin petrol fiyatlarını artırması Hindistan gibi petrol tüketiminin yüzde 85'ini ithal eden ülke ekonomileri için büyük ekonomik yük teşkil ediyor.

YORUMLAR
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Çavuşoğlu: Bu savaşın bir an evvel sona ermesi gerekiyor Çavuşoğlu: Bu savaşın bir an evvel sona ermesi gerekiyor IEA: Yaptırımlar Rusya'da petrol üretimini nisanda günlük 3 milyon varil azaltabilir IEA: Yaptırımlar Rusya'da petrol üretimini nisanda günlük 3 milyon varil azaltabilir

Togo Cumhuriyeti, Petrol, India, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan, çok sayıda ülkenin yaptırım uyguladığı Rusya'dan 3 milyon varil petrol aldı - Son Dakika


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