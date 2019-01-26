Hindistan Cumhuriyeti'nin 70. Yılı Ankara'da Kutlandı

Hindistan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Hindistan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi.



Bir oteldeki resepsiyona, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, eski İçişleri Bakanı, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Efkan Ala, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, yabancı ülkelerin diplomatik misyon şefleri ve çok sayıda davetli katıldı.



Uçarmak, resepsiyondaki konuşmasında, Hint halkının cumhuriyet bayramlarını kutlayarak, "Aralarındaki coğrafi mesafeye rağmen Hindistan ve Türkiye ilişkileri köklü, tarihi bir geçmişe sahiptir." ifadesini kullandı.



"İstiklal Harbimizi yürüttüğümüz dönemde Hindistan halkının ülkemize verdiği desteği unutmamız mümkün değildir." diyen Sezai Uçarmak, son yıllarda iki ülke ve halklarının film ve turizm sektöründe daha çok birbirine yakınlaştığını kaydetti.



Uçarmak, "Güney Asya'nın önemli ülkesi olan Hindistan ile Avrupa, Asya, Afrika kıtalarının buluşma noktası Türkiye arasındaki iş birliği bölgeyle birlikte dünyanın da barışına, huzuruna ve refahına katkıda bulunacaktır." şeklinde konuştu.



İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine değinen Sezai Uçarmak, Hindistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini 2020'ye kadar 10 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini kaydetti.



"Hindistan'ın sürdürülebilir yükselişine ihtiyacı var"



Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Bhattacharyya ise ülkesinin son derece canlı ve sağlam bir demokrasiye sahip olduğuna işaret ederek, "Bugün dünyanın, Hindistan'ın sürdürülebilir yükselişine ihtiyacı var." dedi.



Hindistan-Türkiye ilişkilerinin giderek güçlendiğini belirten Sanjay Bhattacharyya, iki ülke liderlerinin karşılıklı ziyaretlerinin Hindistan-Türkiye iş birliğine ivme kazandırdığını kaydetti.



Büyükelçi Bhattacharyya, "Bizler hem dünya ekonomisinin temel taşları, hem G-20 üyesi hem de bölgesel ve çoklu meselelerde söz sahibi olan iki ülkeyiz. Ortak çabalarımızın dostluğumuzu daha da ileri taşıyacağı konusunda hiç şüphemiz yoktur." diye konuştu.



2019'un Mahatma Gandhi'nin 150'nci doğum yıl dönümü olduğunu hatırlatan Bhattacharyya, herkesi bu kapsamda Ankara'da düzenlenecek etkinliklere davet etti.



Resepsiyonda, Türkiye'de Hint dans ve müziği konusunda ders veren Takdim Hint Sanat Okulu öğrencileri geleneksel hint danslarından Kathak ve Bolywood dansı gibi örnekler sundu ve davetlilere Hindistan mutfağından lezzetler ikram edildi.

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