Son Dakika Haberleri: Hindistan Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 70. Yılı

Hindistan Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 70. Yılı

1 saat önce

Hindistan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Hindistan Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 70. Yılı, System.String[]
Hindistan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunca verilen resepsiyon, Başkonsolos Vekili Purnojyoti Mukherjee ve eşinin cumhuriyet anısına ateş yakması ile başladı.

Purnojyoti Mukherjee, cumhuriyetin değerlerini anma gününde bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bugün yurttaşlarımız arasında ve toplumumuzda özgürlüğe, birlik- beraberliğe ve eşitliğe bağlılığımızı bir kere daha teyit ettiğimiz gündür. Bunların ötesinde, Hindistan'ı ve Hindistanlı olma ruhunu kutladığımız bir gündür. Her cumhuriyet bayramı çok değerlidir. Cumhuriyetimizde yaşadığımız her gün de bir o kadar değerlidir. Mahatma Gandhi Cumhuriyetimizin temellerini atmıştır. Cumhuriyetimizin ahlak pusulasıdır. Onun öğretileri hala politika ve girişimlerimizde baz aldığımız mihenk taşıdır. Cumhuriyetimiz büyük bir mesafe kat etmiştir." diye konuştu.

Hindistan mutfağından ikramların sunulduğu gecede dans gösterisi de yapıldı

Resepsiyona, Güney Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Keewon Hong başta olmak üzere yabancı ülkelerin diplomatik misyon şefleri, AA İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan ve davetliler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:38 Kaynak: AA

İstanbul, Resepsiyon, Hindistan, Güncel
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