Son Dakika Haberleri: Hindistan'da 1 Milyon Kişiye Orman Arazisinden Tahliye Kararı

Hindistan'da 1 Milyon Kişiye Orman Arazisinden Tahliye Kararı

57 dakika önce

YENİ Hindistan'da Yüksek Mahkeme, çok sayıda eyalete, orman arazisinde yaşayan yaklaşık 1 milyon kişinin tahliye edilmesi yönünde karar verdi.

Hindistan'da 1 Milyon Kişiye Orman Arazisinden Tahliye Kararı, System.String[]
YENİ Hindistan'da Yüksek Mahkeme, çok sayıda eyalete, orman arazisinde yaşayan yaklaşık 1 milyon kişinin tahliye edilmesi yönünde karar verdi.

Yüksek Mahkeme, bazı doğal hayatı koruma örgütleri tarafından sunulan dilekçe üzerine açılan davada, ormanlık arazilerde ikamet eden yaklaşık 1 milyon kişinin tahliye edilmesi kararını verdi.

Mahkeme, orman arazisi üzerindeki mülkiyet iddialarını kanıtlamakta başarısız olan bu kişilerin bulundukları orman arazisini boşaltma işlemlerini 5 ay içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Times of India" gazetesinin haberine göre, hükümet, ülkedeki 29 eyaletin 16'sından yetkililerle, tahliye meselesinin nasıl halledileceğine ilişkin görüşmek üzere toplantı yapacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:56 Kaynak: AA

Hindistan, Güncel
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