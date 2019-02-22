Hindistan'da 1 Milyon Kişiye Orman Arazisinden Tahliye Kararı
57 dakika önce
YENİ Hindistan'da Yüksek Mahkeme, çok sayıda eyalete, orman arazisinde yaşayan yaklaşık 1 milyon kişinin tahliye edilmesi yönünde karar verdi.
YENİ Hindistan
'da Yüksek Mahkeme, çok sayıda eyalete, orman arazisinde yaşayan yaklaşık 1 milyon kişinin tahliye edilmesi yönünde karar verdi.
Yüksek Mahkeme, bazı doğal hayatı koruma örgütleri tarafından sunulan dilekçe üzerine açılan davada, ormanlık arazilerde ikamet eden yaklaşık 1 milyon kişinin tahliye edilmesi kararını verdi.
Mahkeme, orman arazisi üzerindeki mülkiyet iddialarını kanıtlamakta başarısız olan bu kişilerin bulundukları orman arazisini boşaltma işlemlerini 5 ay içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.
"Times
of India
" gazetesinin haberine göre, hükümet, ülkedeki 29 eyaletin 16'sından yetkililerle, tahliye meselesinin nasıl halledileceğine ilişkin görüşmek üzere toplantı yapacak.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:56 Kaynak: AA
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