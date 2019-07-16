Hindistan'da 100 yıllık bina çöktü; 4 ölü, onlarca kişi enkaz altında
2 saat önce
Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de en az 100 yıllık 4 katlı bir bina çöktü, kazada şu ana kadar en az 4 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi de enkaz altında kaldı
Hindistan
'ın Maharaştra
eyaletinin başkenti Mumbai
'de 4 katlı bir bina çöktü, kazada şu ana kadar en az 4 kişi yaşamını yitirdi. İtfaiye
ve Ulusal Afet Müdahale Gücü ekiplerinin enkaz altında kalan 40'tan fazla kişiyi arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:22
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