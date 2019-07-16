Son Dakika Haberleri: Hindistan'da 100 yıllık bina çöktü; 4 ölü, onlarca kişi enkaz altında
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Hindistan'da 100 yıllık bina çöktü; 4 ölü, onlarca kişi enkaz altında

2 saat önce

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de en az 100 yıllık 4 katlı bir bina çöktü, kazada şu ana kadar en az 4 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi de enkaz altında kaldı

Hindistan'da 100 yıllık bina çöktü; 4 ölü, onlarca kişi enkaz altında, System.String[]
Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de 4 katlı bir bina çöktü, kazada şu ana kadar en az 4 kişi yaşamını yitirdi.

İtfaiye ve Ulusal Afet Müdahale Gücü ekiplerinin enkaz altında kalan 40'tan fazla kişiyi arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
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Maharaştra, Hindistan, Mumbai, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:22 
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