Hindistan'da 104 yaşındaki kadın okuma yazma öğrendi

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletindeki bir kadının 104 yaşında okuma-yazma öğrendiği bildirildi.

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletindeki bir kadının 104 yaşında okuma-yazma öğrendiği bildirildi. BBC'de yer alan haberde, Kuttiyamma adındaki kadının okuma yazma hayalinin, 104 yaşında gerçekleştiği belirtildi. Kuttiyamma'nın devlet destekli okuryazarlık eğitimine katıldığı ve girdiği sınavdan 100 üzerinden 89 aldığı kaydedildi. Her zaman okuma yazma öğrenmek istediğini ifade eden Kuttiyamma, 16 yaşında evlendirildiğini ve ev işleri yapmak zorunda kaldığını söyledi.

India, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Hindistan'da 104 yaşındaki kadın okuma yazma öğrendi - Son Dakika

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