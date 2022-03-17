Hindistan'da 12-14 yaş aralığındaki çocuklara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı - Son Dakika
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Hindistan'da 12-14 yaş aralığındaki çocuklara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

17.03.2022 11:47
Hindistan'da 12-14 yaş aralığındaki çocuklara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Hindistan'da 12-14 yaş aralığındaki çocuklara Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Hindistan'da 12-14 yaş aralığındaki çocuklara Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandığı bildirildi.

BBC'deki haberde, bu yaş grubundaki çocuklara yerli üretim Corbevax aşısının yapılacağı belirtildi.

Ülkede, 15-18 yaş aralığındaki grubun aşılanmasına ocak ayında başlanırken, bu yaş grubunun yüzde 75'inin ilk doz aşılarını olduğu ifade edildi.

Hatırlatma aşılarının uygulanmasına yönelik kısıtlamaların kaldırılmaya başlandığı Hindistan'da 60 yaş üstündekilerin hatırlatma aşısı olabileceği duyuruldu.

Şimdiye kadar yaklaşık 10 milyon sağlık çalışanı ve 60 yaş üstündeki 10 milyon kişinin hatırlatma aşısı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ocak 2021'de başlayan aşı kampanyasında toplam 1,8 milyar doz aşı yapıldığı ve en az iki doz aşı olanların oranının yaklaşık yüzde 90'a ulaştığı ifade edildi.

Hindistan'da yaklaşık 43 milyon Kovid-19 vakası görülürken, şimdiye kadar salgın kaynaklı yaklaşık 515 bin ölüm gerçekleşti.

Ülkede, son dönemlerde günlük vaka sayısı 3 bin civarında seyrediyor.

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India, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da 12-14 yaş aralığındaki çocuklara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da 12-14 yaş aralığındaki çocuklara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı - Son Dakika
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