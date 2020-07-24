Hindistan'da 14 yaşındaki çocuğa karantina merkezinde cinsel saldırı - Son Dakika

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele için kurulan karantina merkezindeki 14 yaşındaki bir kız çocuğunun başka bir hasta tarafından cinsel saldırıya uğradığı belirtildi.

Hindistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının bilançosu giderek ağırlaşırken, başkent Yeni Delhi'deki 10 bin yatak kapasiteli karantina merkezinde bir çocuğun cinsel saldırıya uğradığı iddia edildi. Yeni Delhi polisi tarafından yapılan açıklamada, kentte bulunan karantina merkezindeki 14 yaşındaki bir kız çocuğunun 19 yaşındaki başka bir hasta tarafından cinsel saldırıya uğramasının ardından zanlının ve olayı kameraya kaydettiği iddia edilen başka bir kişinin tutuklandığı bildirildi. Olayın geçtiğimiz 15 Temmuz'da yaşandığı ve söz konusu iki şahıs hakkında dava açıldığı aktarıldı. Polis, sanıkların cep telefonlarına el konulduğunu belirtti.

Polis tarafından yapılan açıklamada söz konusu olayın araştırıldığı ifade edilerek, "Sanıklar tutuklandı ancak virüsü atlatana kadar gözlem altında kalacaklar" denildi. Mağdur çocuğun olayı ailesine anlatmasının ardından yetkililerin çağrıldığı belirtildi. - YENİ DELHİ