Hindistan'da 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Tecavüz Edildikten Sonra Canlı Canlı Yakıldı - Son Dakika

Hindistan'da 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Tecavüz Edildikten Sonra Canlı Canlı Yakıldı

Hindistan\'da 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Tecavüz Edildikten Sonra Canlı Canlı Yakıldı
Son Güncelleme: 08.09.2023 11:44

Hindistan'da 14 yaşındaki bir kız çocuğu, 11 kişi tarafından tecavüz edildikten sonra canlı canlı yakılarak öldürüldü. Olay, keçilere bakmakla görevli olan kızın eve dönmemesi üzerine ortaya çıktı. Kızın abisi, neredeyse tamamen küle dönen cesedi, kızın takısından teşhis etti. Polis, olayı soruşturmak için adli uzmanları dahil etti. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 9 kişi hakkında 400'den fazla sayfalık suç dosyası bulunuyor.

Hindistan'da 14 yaşındaki kız çocuk 11 kişinin tecavüzüne uğradı. Taciziler kızı canlı bir şekilde yakarak öldürdü.

Hindistan'da 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Tecavüz Edildikten Sonra Canlı Canlı Yakıldı

Cesedi çok zarar gördüğü ve neredeyse tam olarak küle döndüğü için kızın abisi kızın takısından kimliğini teşhis etti.

Ailesinin keçilerinme bakan geçen kız, keçileri otlatmaya çıkardıktan sorna eve geri dönmedi.

İsmini açıklamayan kızın yaklaşık bir ay önce ailesinin keçilerine bakmakla görevlendirildiği ancak her zamanki gibi eve dönmediği düşünülüyor.

Polis, onu bulmak için bir arama başlattı ve bu dehşet verici keşfe yol açtı.

Times of India'ya konuşan polis yetkilileri, "Kızın kardeşi, göçebe bir topluluk tarafından kurulan birçok kömür fırını (ocak) gördü.

Hindistan'da 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Tecavüz Edildikten Sonra Canlı Canlı Yakıldı

Akşam saatlerinde aktif olmadıkları için dikkatini çeken ve şüphelenen bir ocağın dumanıydı.

O, bir sopayla ocağın içini karıştırdı ve yanmış eşyaları araştırdı."

Tahmin edildiğine göre, 3 Ağustos'ta benzinle üstüne dökülüp ateşe verildi.

Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen dokuz kişi, 400'den fazla sayfalık bir suç dosyasında adları geçmektedir.

Olaya karışan iki kişi "küçük" olarak sınıflandırıldığı için isimleri açıklanamadı.

Bu olay, cesedin durumu ve bazı vücut parçalarının eksikliği nedeniyle "en zorlu soruşturmalarından biri" olarak adlandırıldı ve şimdi adli uzmanlar dahil edildi ve suçlamalar dosyalanmış durumda.

Bu olay, Rajasthan'ın Jaipur bölgesindeki bir otelde iki genç kıza tecavüz eden bir 19 yaşındaki ve iki küçük çocuğun birkaç gün önce gözaltına alınmasından sadece birkaç gün sonra meydana geldi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Hukuk

Hukuk, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Hindistan'da 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Tecavüz Edildikten Sonra Canlı Canlı Yakıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:50 İngiltere teyakkuzda! İran ajanı kendini kamyonetin altına bağlayarak hapisten kaçtı
12:48 OVP ile hesap değişti! İşte memur ve emekli zammı için masadaki son rakamlar
12:21 ''Toplu sözleşme zammından memnun musunuz?'' anketi! Memur ve emekli hayal kırıklığı yaşıyor
12:00 Antalyasporlu Naldo'nun trafik kazası geçiren 4 yaşındaki oğlu, 48 saat yoğun bakımda uyutulacak
11:58 AK Parti İstanbul için anket yaptırdı! Liste geniş, vatandaşa tam 7 isim sunuldu
11:56 Dolar/TL, 26,85 seviyesinden işlem görüyor
11:39 İtalya'dan sonra bir düğün de İstanbul'da yapan Burcu Esmersoy, kalça dekolteli gelinlik giydi
11:26 Ağustosta en fazla kazandıran yatırım aracı borsa oldu
11:24 Yerde hareketsiz yatan insanları görüp katliam ihbarı yaptı! Yoga dersi yaptıkları ortaya çıktı
11:24 İsmail Kartal, Jesus'un en pahalı transferlerinden Samet Akaydin'e yol verdi! Kulüp aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2023 13:17:53. #1.12#
SON DAKİKA: Hindistan'da 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Tecavüz Edildikten Sonra Canlı Canlı Yakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement