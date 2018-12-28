Hindistan'da 15 Katlı Binada Yangın: 5 İtfaiyeci Öldü
35 dakika önce
Hindistan'ın Mumbai şehrinde 15 katlı bir binada çıkan yangında 5 itfaiyeci hayatını kaybetti.
Hindistan
'ın Mumbai
şehrinde 15 katlı bir binada çıkan yangında 5 itfaiyeci hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Mumbai şehrindeki Tilak Nagar bölgesinde dün gece 15 katlı bir binanın 11. katında yangın çıktı. Yangında 5 itfaiyeci hayatını kaybetti. İtfaiye
servisinden yapılan açıklamada, "15 katlı bir binanın 11. katında yangın başladı. Daha sonra yangın üstteki 4 kata sıçradı. Ardından meydana gelen tüp patlamasıyla yangının yoğunluğu arttı" ifadeleri kullanıldı. Rajawadi Hastanesi Tıbbi Şefi Dr. Vidya Thakur, "Hayatını kaybeden itfaiyecilerden 2'sinin yanarak, 3 kişinin ise ise dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği anlaşılıyor" dedi.
Yangını haber alan itfaiyeciler derhal olay yerine intikal etti ancak yangını kontrol etmek birkaç saat sürdü. Olayla ilgili edinilen ilk bilgilere göre, binanın içindeki yangın söndürme ekipmanının işlevsel olmadığı düşünülüyor.
Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma devam ediyor. - YENİ DELHİ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:43 Kaynak: İHA
47 Yaşındaki Kadın, Kendisini Taciz Eden Komşusunun Cinsel Organını Kesti
Binlerce Şişe Sahte İçki, Toprağa Gömülü Halde Bulundu
Trabzon'da Tüpçü Dükkanında Patlama Meydana Geldi! Yaralılar Var
İstanbul Boğazı'nda Çevre Felaketi Havadan Görüntülendi