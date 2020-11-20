Hindistan'da 15 metrelik çukura düşen fil için seferberlik - Son Dakika

Hindistan'da köpek sürüsü tarafından kovalanan yavru fil, 15 metrelik derinliğindeki kuyuya düştü. Yavru fil, veteriner ekibin yardımıyla 16 saatte kurtarıldı.

Güney Hindistan'ın Tamil Nadu bölgesindeki Panchapali köyünde köpek sürüsü tarafından kovalanan yavru fil, 15 metre derinliğindeki bir kuyuya düştü. Olay yerine gelen veterinerler yavru file ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, file sakinleştirici iğne yapıldı. Ayaklarına geçirilen kalın bez ipler sayesinde vinçle kuyudan kurtarılan yavru fili yaklaşık 50 kişi tarafından 16 saatte kurtarıldı.